В Алматы пройдет памятный турнир в честь Акылбека Мусина
Мероприятие состоится в спорткомплексе "Достык".
Фото : пресс-служба18 октября 2019, 12:27
Сегодня в Алматы проходит открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 года рождения памяти Мастера спорта Республики Казахстан, кавалера ордена "Айбын" Мусина Акылбека, сообщает пресс-служба акимата.
Акимат города Алматы совместно со Службой Государственной Охраны и социальным проектом "Алматы Спорты" проводят памятный турнир по греко – римской борьбе в честь А.Мусина.
В этом году Алматы встречает сотни спортсменов со всех регионов страны. Ежегодное мероприятие памяти старшего лейтенанта службы Государственной охраны А.Мусина будет проходить в спорткомплексе "Достык".
Отметим, что соревнования проводятся согласно действующим правилам и положениями Международной федерации объединенных стилей борьбы (UWW) в 10 весовых категориях: 45 кг., 48 кг., 51 кг., 55 кг., 60 кг., 65 кг., 71 кг., 80 кг., 92 кг., 110 кг.
Церемония открытия: 15.00.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4990914-51f8ce0da669bd1ad0ac209668b016a0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...