В Алматы пройдет памятный турнир в честь Акылбека Мусина

Мероприятие состоится в спорткомплексе "Достык".

Сегодня в Алматы проходит открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 года рождения памяти Мастера спорта Республики Казахстан, кавалера ордена "Айбын" Мусина Акылбека, сообщает пресс-служба акимата.

Акимат города Алматы совместно со Службой Государственной Охраны и социальным проектом "Алматы Спорты" проводят памятный турнир по греко – римской борьбе в честь А.Мусина.

В этом году Алматы встречает сотни спортсменов со всех регионов страны. Ежегодное мероприятие памяти старшего лейтенанта службы Государственной охраны А.Мусина будет проходить в спорткомплексе "Достык".

Отметим, что соревнования проводятся согласно действующим правилам и положениями Международной федерации объединенных стилей борьбы (UWW) в 10 весовых категориях: 45 кг., 48 кг., 51 кг., 55 кг., 60 кг., 65 кг., 71 кг., 80 кг., 92 кг., 110 кг.

Церемония открытия: 15.00.

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