По просьбе алматинцев на 92-й маршрут добавили автобусы - "гармошки"

Маршрут будет обновлен на 100%.

92-й маршрут в Алматы в эти выходные пополнится новыми 12-метровыми автобусами, передает Zakon.kz.

- В связи с многочисленными обращениями жителей Турксибского, Алмалинского и Ауэзовского районов маршрут №92 обновлен 20 новыми 12-ти метровыми автобусами, - написал в своем Instagram пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.

Таким образом, по его словам, маршрут будет обновлен на 100%.

- Автобусы прошли государственную регистрацию, оборудования Онай установлены и выйдут на маршрут уже в эти выходные. Все машины низкопольные, большой вместимости и специально разработаны для городских пассажирских перевозок. Автобусы работают на природном газе, оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением. Вместимость — 104 человека, 22 сидячих места и 3 – для маломобильных пассажиров, - добавил Асет Мукажанов.

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