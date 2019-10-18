По просьбе алматинцев на 92-й маршрут добавили автобусы - "гармошки"
Маршрут будет обновлен на 100%.
92-й маршрут в Алматы в эти выходные пополнится новыми 12-метровыми автобусами, передает Zakon.kz.
- В связи с многочисленными обращениями жителей Турксибского, Алмалинского и Ауэзовского районов маршрут №92 обновлен 20 новыми 12-ти метровыми автобусами, - написал в своем Instagram пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.
Таким образом, по его словам, маршрут будет обновлен на 100%.
- Автобусы прошли государственную регистрацию, оборудования Онай установлены и выйдут на маршрут уже в эти выходные. Все машины низкопольные, большой вместимости и специально разработаны для городских пассажирских перевозок. Автобусы работают на природном газе, оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением. Вместимость — 104 человека, 22 сидячих места и 3 – для маломобильных пассажиров, - добавил Асет Мукажанов.
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Түрксіб, Алмалы және Әуезов ауданы тұрғындарының көптеген өтініштері бойынша №92 бағыт 12 метрлі 20 жаңа автобустармен толықты. Осылайша, аталған бағыт 100% жаңаратын болады. Автобустар мемлекеттік тіркеуден өтті, Оңай қондырғысы қойылды, енді жаңа көліктер осы демалыс күндері бағыт бойынша жолға шығады. Барлық көліктер төмен еденді, сыйымдылығы үлкен әрі қала жолаушыларын тасымалдау үшін арнайы жасалған. Автобустар табиғи газбен жүреді, кондиционер және видеобақылау орнатылған. Сыйымдылығы — 104 адам, отыратын 22 орын және қимылы шектеулі жандар үшін 3 орын бар. ——————*** В связи с многочисленными обращениями жителей Турксибского, Алмалинского и Ауэзовского районов маршрут №92 обновлен 20 новыми двенадцатиметровыми автобусами. Таким образом, маршрут будет обновлен на 100%. Автобусы прошли государственную регистрацию, оборудования Оңай установлены и выйдут на маршрут уже в эти выходные. Все машины низкопольные, большой вместимости и специально разработаны для городских пассажирских перевозок. Автобусы работают на природном газе, оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением. Вместимость — 104 человека, 22 сидячих места и 3 – для маломобильных пассажиров.
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