В Казахстане появились два серотипа кори

На сегодняшний день в стране начата дополнительная вакцинация взрослого населения от 20 до 29 лет.

Проведены научные исследования и выявлены два серотипа кори в Казахстане, которые ранее не циркулировали на нашей территории, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы провели научное исследование и выявили, что в этом году на территорию Казахстана зашли два серотипа, которые никогда на территории Казахстана не циркулировали. Это "Дублин" и "Кабул". Наш организм с этим вирусом не встречался, в некоторых случаях не дает адекватную защиту. Поэтому мы прививаем всех. Многие, которые имели прививки, заболевают. Вот эти новые вирусы преодолевают иммунную защиту человека. Поэтому мы вас призываем прививаться даже в этом возрасте, - сообщил Бекшин.

По его словам, среди заболевших корью взрослых более 55 % приходится на возрастную группу 20-29 лет, из-за чего в стране проводится дополнительная вакцинация этой возрастной группы. На сегодня привито уже более 671 тысячи человек.

Он объяснил, что болезнь у привитых в детстве людей проходит не так тяжело по сравнению с непривитыми. Однако во избежания заражения необходимо получить дополнительную вакцину до 30 лет.

- Мы взяли наиболее фертильную группу, которая дает нам рождаемость. В первую очередь это женщины в возрасте 20-30 лет. В этой категории у нас большинство заболеваний. Во-первых, мы хотим защитить женщину и, во-вторых, мы ликвидируем риск заболевания ее будущих детей, - отметил Бекшин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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