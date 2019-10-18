Немецкий ученый: Такого урожая сахарной свеклы в Павлодарской области мы не ожидали

Главные проблемы – инвестиционные деньги и знания, но все развивается.

До 400 га намерены расширить посевные поля под сахарную свеклу в регионе, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

По информации главы Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрата Бисетаева, сахарная свекла, выращиваемая на севере страны, имеет сахаристость выше, чем та, что традиционно растет на юге – в Алматинской и Жамбылской областях.

- Павлодарская область является лидером по объемам орошения на севере Казахстана, у сахарной свеклы здесь большие перспективы, - считает глава союза. – Она может давать такой же урожай, как картофель, имея гарантированный сбыт. К тому же внутри севооборота обе эти культуры хорошо друг с другом совмещаются.

Между тем, как рассказал директор департамента по развитию АПК АО "СПК Павлодар" Даулетяр Бигельдинов, сахарные заводы РК на 90% используют импортное сырье – тросниковый сахар-сырец. -

Сахарная промышленность включает в себя восемь заводов, производственные мощности позволяют перерабатывают до 120 дней сахарную свеклу и до 180 – сахарный сырец, - сообщил Даулетяр Бигельдиев. - Сейчас сахарную свеклу перерабатывают Аксуский, Коксуский заводы в Алматинской и Меркенский в Жамбыльской областях. Доля производства сахара из свеклы составляет всего 12%.

Эту цифру может увеличить новый сахарный завод, который планируется построить в Павлодарской области. Его потребность в сырье – сахарной свекле - составит 720 тысяч тонн в год.

- Завод имеет выгодное логистическое месторасположение, в радиусе до 70 км находятся поля с сахарной свеклой, - сообщил представитель "СПК Павлодар". - Основные поставщики – хозяйства региона. Проектная мощность завода позволит выпускать в год 111 тысяч тонн белого свекловичного сахара, 32 тысячи тонн свекловичной мелассы и 157 тысяч тонн прессованного свекловичного жома. Переработка тростникового сахара – сырца не предусмотрена.

Между тем, урожай, собранный на опытных полях, удивил ученого - эксперта-консультанта в области сельского хозяйства немецкой компании "IAK", специалиста по картофелю и свекле Ханса Юрген-Фюлле.

- Для первого года – урожайность и сахаристость отличная, я сам не ожидал, потому что у вас зона рискованного земледелия, - делится зарубежный эксперт. - Я боялся, что свекла не будет хорошо расти, однако при орошении здесь можно собрать отличный урожай. Главные проблемы – инвестиционные деньги и знания, но все развивается, сегодня мы будем говорить об этом.

Хороший урожай собрали в КХ "Сергей", "Тимур", ТОО "Актогай – Агро". Самую высокую сахаристость показала сахарная свекла КХ "Тимур" - до 19%.

- Считаем, что эксперимент удался, - уверена главный технолог ТОО "Актогай-Агро" Ирина Мельничук. - В этом году мы собрали 900 центнеров с одного га, сахаристость 17%. Нам помогли правильная агротехника, хороший уход, подобранные семена фирмы KWS, наибольший результат - у сорта Рекордина.

На следующий год АО "СПК Павлодар" намерено расширить посевные поля под сахарную свеклу до 400 га, подбором подходящих сортов по периоду вегитации займется сельскохозяйственная опытная станция.

В качестве примера руководитель отдела растениеводства управления сельского хозяйства и ветеринарии Есентай Мурсалимов привел сахарные заводы в России, где предприятие сеет для себя до 10 тысяч га сахарной свеклы.

- Еще пять тысяч дают хозяйства, получается закрытый цикл, - делится мнением Есентай Мурсалимов. - Хорошо было бы создать отдельное хозяйство и для будущего завода в Аксу.

Напомним, что на павлодарской опытной сельскохозяйственной станции проходит семинар, посвященный диверсификации бизнеса картофелеводов и возможностям возделывания сахарной свеклы в Павлодарской области.

Роза Мустафина

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