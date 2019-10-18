БРК направляет 20 млрд тенге на поддержку казахстанского автопрома

Всего за период действия Программы льготного автокредитования с учетом револьверного освоения средств коммерческими банками – участниками Программы реализовано 15,9 тысяч автомобилей на общую сумму 71,7 млрд тенге.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек") осуществляет поэтапное кредитование банков второго уровня с целью финансирования физических лиц – покупателей казахстанских легковых автомобилей за счет средств Национального Банка РК. С этой целью БРК путем выпуска облигаций осуществил заимствование у АО "Казахстанский фонд устойчивости" ("дочка" Национального банка).

Кредитование покупателей легкового автотранспорта осуществляется в рамках Программы кредитования покупателей легкового автотранспорта отечественного производства, утвержденной постановлением Правления Национального Банка от 31 мая 2019 года.

Первый транш в рамках новой Программы в размере 14,5 млрд тенге направлен следующим коммерческим банкам:

- АО "Народный Банк Казахстана" (4 млрд тенге);

- ДБ АО "Сбербанк" (7,5 млрд тенге);

- ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (3 млрд тенге).

Оставшаяся часть в размере 5,5 млрд тенге будет направлена банкам второго уровня и освоена до конца текущего года.

БРК в качестве оператора проводит регулярный мониторинг освоения средств данными банками.

Условия кредитования новой Программы аналогичны критериям действующей Программы льготного автокредитования:

- номинальная ставка вознаграждения – не более 4% годовых,

- срок кредитования – не более 7 лет;

- валюта займа – тенге;

- стоимость одной единицы легкового автотранспорта - не более 15 млн тенге.

Недорогие автокредиты доступны физическим лицам-резидентам РК на покупку легкового автотранспорта отечественного производства.

Покупателям на вышеуказанных условиях представлены 46 моделей автомобилей производства АО "Азия Авто" и ТОО "СарыаркаАвтоПром" таких брендов, как "Kia", "Chevrolet", "Skoda", "Hyundai", "LADA", "УАЗ", "JAC", "Peugeot", "Ravon".

Напомним, БРК также является оператором Программы льготного автокредитования, запущенной в 2015 году и рассчитанной на 20 лет. На реализацию Программы были выделены четыре транша финансовых средств на общую сумму 42 млрд тенге: в 2015-2016 годах - первый и второй транши из Национального фонда в общей сумме 26 млрд тенге, в 2018-2019 годах – третий и четвертый транши из Республиканского бюджета в общей сумме 16 млрд тенге. Кредитование по Программе имеет револьверный характер: платежи от погашения действующих кредитов направляются на новые автокредиты.

- Льготные автокредиты очень востребованы с первого дня запуска в 2015 году Программы автокредитования и пользуются высоким спросом. С учетом всех траншей и револьверного освоения средств, с 2015 года около 15,9 тысяч казахстанцев получили льготные автокредиты на общую сумму 71,7 млрд тенге. Новая Программа предоставит возможность еще большему количеству казахстанцев приобрести новые автомобили отечественной сборки на выгодных условиях. Это выгодно как потребителям, так и автопроизводителям, - отметил управляющий директор Банка Развития Казахстана Дастан Ахметов.

"АО "Народный Банк Казахстана" участвует в реализации государственной программы льготного кредитования автотранспорта отечественной сборки с начала ее реализации, – говорит заместитель директора регионального филиала АО "Народный Банк Казахстана" г. Нур-Султан Татьяна Арзымбетова. - За эти годы, благодаря сотрудничеству с отечественными институтами развития, в рамках различных траншей было профинансировано более 3,5 тысяч клиентов на сумму превышающую 14,6 млрд. тенге. Тем самым, участники программы вносят свой вклад в поддержку отечественных автопроизводителей, среди которых – АО "АзияАвто", ТОО "СарыаркаАвтоПром".

Напомним, БРК также является оператором Программы льготного автокредитования, запущенной в 2015 году и рассчитанной на 20 лет. На реализацию Программы были выделены четыре транша финансовых средств на общую сумму 42 млрд тенге: в 2015-2016 годах - первый и второй транши из Национального фонда в общей сумме 26 млрд тенге, в 2018-2019 годах – третий и четвертый транши из Республиканского бюджета в общей сумме 16 млрд тенге. Кредитование по Программе имеет револьверный характер: платежи от погашения действующих кредитов направляются на новые автокредиты.

За время действия государственной программы, производство легковых автомобилей увеличилось в 2 раза по сравнению с 2015 г. до 29,8 тыс. автомобилей за неполный 2019 год, - говорит вице-президент АКАБ Анар Макашева.

- Благодаря новой программе, и при поддержке уполномоченных органов РК, планируется простимулировать реализацию более 2800 легковых автомобилей. Программа востребована, она позволит населению приобретать новые легковые автомобили на льготных условиях. Учитывая загрузку, которую автопром обеспечивает другим отраслям, то программа несет и дополнительный социальный эффект в виде рабочих мест и налоговых отчислений, отметила она.

Всего за период действия Программы льготного автокредитования с учетом револьверного освоения средств коммерческими банками – участниками Программы реализовано 15,9 тысяч автомобилей на общую сумму 71,7 млрд тенге.

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