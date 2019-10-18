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В Туркестане проходит капитальный ремонт мостов

Разработана проектно-сметная документация.

Фото : РСК Туркестанской области18 октября 2019, 17:49

В Туркестане проходит капитальный ремонт мостов. На территории Туркестанской области вдоль автомобильных дорог областного значения расположено 412 мостов, сообщает Региональная служба коммуникации Туркестанской области.

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта 11 мостов, требующих капитального ремонта.

В текущем году по заказу областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог проводится капитальный ремонт 5 мостов. В частности, - это мост, соединяющий село Агыбет и населенный пункт Жулдыз Байдибекского района, мост в населенном пункте Акжар Сарыагашского района, мост в селе Коксу Шардаринского района; мост в селе Ошакты Келесского района и мост в селе Теке города Кентау.


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