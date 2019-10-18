Общественники высказали порядка 50 предложений по развитию Алматы Сагинтаеву

Поднимались темы озеленения, создания хаба, коммуникации между народом и властью.

В акимате Алматы прошла встреча акима Бакытжана Сагинтаева с общественностью, где состоялись обсуждения стратегии развития мегаполиса до 2050 года, передает Zakon.kz.

На встречу пришли активные члены общества, которые сделали свои предложения акиму.

Активист Аида Альжанова предложила работать над созданием хаба ООН в Алматы.

Досым Сатпаев отметил важность коммуникации между народом и властью и обратился к акиму с предложением внести в стратегию вопросы сейсмики, водосбережения.

В свою очередь Сагинтаев заявил, что вопрос селе- и сейсмобезопасности является одним из главных в городе. Касательно воды, то сейчас первостепенная задача обеспечить водой Новый Алматы (недавно присоединившиеся к городу территории).

Также было предложено создать базу зеленых насаждений: где и какие деревья растут, в каком они состоянии, где можно сажать, как за ними ухаживают.

- Когда я сказал, что в Алматы высадим миллион деревьев, некоторые спросили, а где ты их возьмешь. А теперь, я смотрю, по всему Казахстану начали сажать. У нас есть специальная комиссия и там работают специалисты, не сотрудники акимата, которые говорят, что сажать. А это специалисты нам говорят, а мы прислушиваемся и делаем. Там специалисты, которые работают с Германией, Кореей. И по оцифровке данных тоже ведем работу, - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Профессиональный энергетик Асет Наурызбаев поднял вопрос о застройке предгорья «зеленый пояс», перевод ТЭЦ на газ и предложил отходить от политики патернализма.

Акиму предложили рассмотреть вопрос ЛРТ, так как он является наиболее экологичным видом транспорта. Но, по словам акима, строительство ЛРТ стоит очень больших денег, городской бюджет не сможет обеспечить такие затраты (60 млрд тенге в первый год). Поэтому сейчас эта задача стоит на рассмотрении у правительства.

Аким заслушал все предложения и пообещал привлечь экспертов из числа общественности к рассмотрению задач развития Алматы.

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