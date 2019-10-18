Елбасы: Стряхните пыль с плана "100 шагов"

Глава партии Nur Otan упрекнул мажилисменов в формализме.

18 октября в ходе совещания партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев заявил, что проблемы народа его однопартийцы знают поверхностно, а в регионы ездят больше как туристы, передает Zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев, председатель партии Nur Otan:

– К сожалению, они очень важные, встречи, беседы, разъяснения, но они иногда имеют формальный характер, сводятся к посещениям объектов. Причем вас обязательно водят в парадные объекты, хорошие объекты показать. Нередко одни и те же объекты посещают, но разные депутаты, правда. Многие поездки носят исключительно ознакомительный характер. Как будто вы Казахстан не знаете, регион не знаете.

Елбасы также подсчитал, что в самой большой по численности фракции Мажилиса только пятая часть рассказывает о своей работе в соцсетях. В этом вопросе мажилисменов обошли даже депутаты маслихатов. Назарбаев обратил внимание также и на то, что план нации «Сто конкретных шагов», принятый четыре года назад, не реализуется в должной мере. Казахстан, например, по-прежнему импортирует сельхозпродукцию. А ведь планировалось, что страна максимально будет обеспечивать себя сама.

Нурсултан Назарбаев, председатель партии Nur Otan:

– По итогам года импорт сельскохозяйственных продовольственных товаров остается высоким – 3,6 миллиарда долларов США, в 2015 году было 3,4 миллиарда, то есть растет. Я рекомендую всем еще раз поднять план «Сто шагов», стряхнуть пыль и почитать. Там все, что нам необходимо для дальнейших шагов, все, что необходимо

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