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"Сарыарка" в серии буллитов уступила "Ижстали" в матче ВХЛ

20 октября в Альметьевске карагандинская "Сарыарка" сыграет с "Нефтяником".

Фото : sports.kz19 октября 2019, 06:11

В Ижевске "Сарыарка" в рамках чемпионата ВХЛ сыграла с "Ижсталью", передает Sports.kz.

В первом периоде счет открыл Александр Яремчук из Ижевска. Во второй двадцатиминутке Сергей Кузнецов из "Сарыарки" сравнял счет, но Тигран Манукян из "Ижстали" снова выел хозяев льда вперед. В третьем отрезке игры карагандинец Александр Ремов вывел игру в овертайм, который остался безголевым. В серии буллитов победа досталась ижевчанам.

20 октября в Альметьевске карагандинская "Сарыарка" сыграет с "Нефтяником".

"Ижсталь" - "Сарыарка" 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:
1:0 - 09:06 Яремчук (Маркус, Халиков). В равенстве
1:1 - 27:19 Кузнецов (Ремов). В большинстве
2:1 - 35:28 Манукян (Кочуров, Ковалёв). В большинстве
2:2 - 49:20 Ремов (Кузнецов). В равенстве

Вратари: Костин - Рейзвих
Штраф: 6:12 (2:6, 4:6, 0:0, 0:0).


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