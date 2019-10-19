"Покупками очень довольна". Сельхозярмарка Акмолинской области проходит в столице

Сегодня в столице проходит сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики области.

Ярмарку посетили аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев и аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

На территории ТРЦ "Хан-Шатыр" сельхозтоваропроизводители региона представили более 550 тонн продукции. Жители и гости города смогут приобрести свыше 50 наименований продуктов питания местных производителей. Цены на всю реализуемую продукцию значительно ниже рыночных.

Всего аграрии области привезли 80 тонн мясных и колбасных изделий, 4,3 тонны свежей рыбы, 330 тыс штук яиц, порядка 28,1 тонн молока и молочной продукции, более 20 тонн муки, 41,3 тонн картофеля и овощей. Также в ассортимент реализуемой продукции входят кондитерские, макаронные изделия, крупы, молочные продукты, мед и др.

На ярмарке представлены птицефабрики, молочные и мясные предприятия, бренды которых известны по всей Республике и за ее пределами, такие как ТОО "Гормолзавод", ТОО "Садовое", ТОО "Натиже", ТОО АФ "Родина", ТОО "Ижевский", ТОО МПК "Бижан", ТОО "Красноярские колбасы", ТОО "Айбат",ТОО "Макинская птицефабрика", ТОО "Капитал Проджект".

Также для посетителей ярмарки организована культурная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов области.

Не первый раз приходит на ярмарку жительница столицы Жулдыз Амрина.

- На выходные прихожу сюда, чтобы купить натуральные качественные продукты по вполне умеренным ценам. Акмолинская область славится продукцией многих предприятий. Мне более всего нравится продукты фирмы "Бижан", поэтому уже взяла их колбасные изделия. Покупками сегодня очень довольна, – отметила она.

К слову, в Акмолинской области в рамках поручений Главы государства по развитию продовольственного пояса Астаны за 9 месяцев этого года реализовано 21 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. В поставках молочной продукции область удовлетворяет потребности столица на 34%. По итогам нынешнего года поставки картофеля сельхозтоваропроизводителями области составят более 100 тысяч тонн (90% от потребности), а овощей – 30 тысяч тонн (30% от потребности).

К слову, в столице действуют пять специализированных магазинов AQMOL, где цены на продукцию акмолинских товаропроизводителей значительно ниже. На сегодня сетью магазинов "AQMOL" в столицу поставлено товаров в объеме 230 тонн.

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