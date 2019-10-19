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Более миллиона саженцев высадят в Туркестанской области

В настоящее время уже посажено свыше 600 тысяч саженцев.

Фото : пресс-служба акима Туркестанской области19 октября 2019, 12:45

В соответствии с поручением Президента РК, с этого года в целях озеленения города Туркестан и создания благоприятного климата, в областном центре проводится работа по формированию "зеленого пояса", сообщает Zakon.kz.

Сегодня по инициативе областного акимата в городе состоялся общегородской субботник. В нем приняли участие руководство региона, сотрудники территориальных департаментов и управлений акимата области, а также местные жители. Кроме того, в рамках субботника 16 районов и городов приняли участие в очистке населенных пунктов от мусора.

Стоит отметить, в целях озеленения областной центр был разделен на 16 секторов. Ответственные за каждый сектор районы и города активно ведут работу по посадке деревьев и благоустройству своей территории. В этом году в священном городе планируется высадить 197 тысяч саженцев деревьев. До сегодняшнего дня высажено 49 тысяч саженцев. В ходе общегородского субботника сегодня было задействовано 33 единицы техники и высажено более 24 тысяч деревьев.

Вместе с тем, в городе запланировано пробурить 268 водозаборных скважин, из них пробурено на данный момент 57.

В целом, по области планируется высадить более 1 млн 300 тысяч деревьев. В настоящее время уже посажено свыше 600 тысяч саженцев.


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