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Казахстанец наказал своего обидчика и защитил титул чемпиона M1 Challenge

Бойцы встречались между собой во второй раз.

Фото : Prosports.kz20 октября 2019, 00:19

Чемпион M1 Challenge в легчайшем весе казахстанский боец Сергей Морозов одержал победу над американцем Джошем Реттингхаусом и защитил свой титул, сообщает Vesti.kz.

Поединок прошел в Нур-Султане в рамках турнира M-1 Challenge105 и стал главным его событием. Бой включил в себя все пять раундов и завершился победой Морозова единогласным решением судей.

Таким образом, Морозов одержал 16 победу при четырех поражениях. Для Реттингхауса поражение стало пятым в карьере, также на его счету 16 побед.

Стоит отметить, что бойцы встречались между собой во второй раз. Первый их поединок прошел на турнире M-1 Challenge 73, который состоялся 9 декабря 2016 года. И тогда американец выиграл нокаутом в первом раунде.

Также в рамках этого турнира казахстанский боец Ассу Алмабаев победил канадца Криса Келадеса в поединке за титул временного чемпиона M-1 Challenge в наилегчайшем весе.

Напомним, свой титул Морозов завоевал 28 июня в Нур-Султане на M-1 Challenge 102, когда в четвертом раунде нокаутировал россиянина Александра Осетрова.


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