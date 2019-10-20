Казахстанка, весом 35 килограммов стала тренером по бодибилдингу

Ее возраст, внешний вид, достижения многих стимулируют.

У Ларисы Куимовой всегда были проблемы с весом. Она никак не могла поправиться. Ни сдоба, ни сладкое, ни сидячий образ жизни никак не способствовали увеличению параметров. Об этом сообщает YK-news, передает Zakon.kz.

- Раньше я была "задохликом", "дрыщом", - с улыбкой говорит Лариса Куимова. - В студенческие годы заболела. Непонятно чем, врачи явных заболеваний не находили. Но я сильно теряла в весе, а медики не могли определить почему. Был момент, когда мой стандартный вес в 40 килограммов дошел до критических 35… Это было страшно.

В то время Лариса была плоской и худой. Для начала она решила просто выжить. Потом подумала, что неплохо было бы восстановить здоровье. Стала травником. Чаи и варенье сейчас умеет варить из всего - даже из шишек. Всерьез увлеклась здоровым образом жизни. Последние 20 лет не пьет газировку. И спиртное. Старается готовить натуральную и полезную пищу.

- А когда вы впервые решили пойти в спортзал?

- Мне было 38. Выбрала ближайшие к дому фитнес-тренировки. Начала ходить, заниматься. На меня смотрели немного странно: "Тебе-то куда худеть?!" А я пришла в спортзал в надежде поправиться. В общем, моя затея не удалась, килограммы не прибавились, и я стала искать нужную мне информацию в интернете. Перелопатила множество ресурсов и поняла, что мне нужны силовые тренировки.

Пошла в тренажерный зал "таскать железяки". Родным за меня было страшно. Муж тоже опасался. Говорил: "Ты же такая хрупкая! Зачем тебе тяжести поднимать? Хочешь попробовать? Ну попробуй…"

- И как?

- Это тяжелый труд, пот, усилия. Но я втянулась. А если я чем-то увлекаюсь, то это всерьез и надолго. Вот и в спорт я ушла с головой. На занятия в тренажерный зал ходила три года. Потом попала на семинар, который проводил в Усть-Каменогорске известный российский спортсмен-бодибилдер. После этого семинара мышление в моей голове изменилось, и я подала заявку на квалификацию тренера в Московскую высшую школу бодибилдинга. Прошла дистанционное обучение, выполняла все задания и снимала на видео, а затем отправляла их в столицу Российской Федерации. Через три месяца я стала сертифицированным тренером.

- А что с весом? Удалось набрать долгожданные килограммы?

- Да! Сейчас я вешу 48 килограммов. Это мой личный рекорд, я им горжусь. Эта прибавка произошла не за счет жировой прослойки, а за счет крепких прокачанных мышц.

- Лариса, а вы не боялись "перекачаться" и стать похожей на квадратный шкаф?

- Нет, это заблуждение. Женщине, тем более моего возраста, моей комплекции, на натуральной пище без всяческих добавок - почти нереально добиться "перекачанных" плеч. То, что я имею в итоге, - красивый рельеф рук, спины и фигуры в целом. Еще никогда я не выглядела так хорошо, как сейчас. Но самое главное, что у меня появились энергия и силы.

- А можно ли эту силу использовать в решении бытовых проблем?

- Мебель могу передвинуть одной левой, - смеется Лариса. - И сумки тяжелые могу принести. Но стараюсь этого не делать. Предпочитаю ходить за покупками в выходные - вместе с мужем. Я с радостью отдаю ему все пакеты и иду с маленькой женской сумочкой. Не нужно забывать про то, что мы слабый пол. Даже если на работе таскаем тяжести. Я однажды специально посчитала: за день в тренажерном зале я поднимаю больше тонны железа!

- Такие нагрузки, наверное, требуют особого питания?

- Я сейчас ем больше, чем мой муж, - улыбается Лариса. - Позавтракать только овсяной кашей я теперь не могу. К овсянке с утра должны быть яйца. Для нашей семьи из трех человек (я, муж, 12-летняя дочка) мы покупаем на неделю 40(!) яиц. И к воскресенью, как правило, ничего не остается. В обед - обязательно мясо, в большом количестве.

- В тренажерных залах, как правило, много сильных накачанных мужчин. Ваш супруг не ревнует?

- Нет. Он опытный массажист, работает в салоне красоты, и к нему на массаж постоянно приходят женщины-клиентки. Кто кого должен ревновать? - смеется Лариса. - Мы доверяем и очень любим друг друга.

Уже полтора года Лариса работает персональным тренером по бодибилдингу. Ее возраст, внешний вид, достижения многих стимулируют.

Иногда Ларису узнают на улице. Она ведет свой блог в Инстаграме, выкладывает фото и видео упражнений. А еще ее можно по утрам увидеть на областном телевидении. Как эксперта, ее пригласили демонстрировать зарядку для ежедневной утренней программы.

Самое удивительное, что после бодибилдинга Лариса плавно увлеклась пауэр-лифтингом! В следующем году она мечтает выполнить норматив мастера спорта по этому направлению. И обязательно поехать на международные соревнования.

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