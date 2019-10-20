"Сарыарка" терпит второе поражение подряд, уступив "Нефтянику"
Итог матча - 1:2.
Фото : ekaraganda.kz20 октября 2019, 22:52
В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ карагандинская "Сарыарка" уступила альметьевскому "Нефтянику", сообщает Sports.kz.
Счет в игре был открыт лишь к середине второго периода усилиями альметьевца Динара Хамидуллина. На первой минуте финального отрезка игры Александр Ремов из Караганды сравнял, но, уже две минуты спустя, Айдар Назмутдинов вернул преимущество хозяевам льда и принес, в итоге, победу "Нефтянику".
22 октября в Нефтекамске карагандинская "Сарыарка" сыграет с "Торосом".
"Нефтяник" — "Сарыарка" 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
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