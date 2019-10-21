Мифы о детях "из пробирки" на практике развеяли врачи ИРМ

15 октября Алеся стала первой в истории Казахстана женщиной, родившейся самой при помощи ЭКО и ставшей мамой естественным путем. Она родила прекрасного мальчика весом 3,2 кг.

18 октября в роддоме №1 состоялась выписка молодой мамы, она родила первого ребенка. Но роды Алеси Шин стали не только достижением семьи, а большим шагом в репродуктивной сфере. В чем именно, читайте в материале Zakon.kz.

В далеком 1996 году Гильнур Сагирова обратилась в Городской центр репродукции человека с проблемой бесплодия, где ей успешно было проведено экстракорпоральное оплодотворение, и в 1997 году родилась девочка Алеся.

- Ей было 29 лет, у нее была сложная ситуация, несколько перенесенных операций. Врач репродуктолог Бадельбаева Людмила Аркадиевна вселила ей уверенность в успехе лечения и наступила долгожданная беременность. Тогда у всех был страх, и женщины спрашивали "а это правда, что наши дети не смогут забеременеть сами?". И вот, когда Алеся пришла к нам, мы подумали – она родит, и мы докажем, что это обычные дети репродуктивно здоровые. У них нет никаких проблем, - поделилась директор Института репродуктивной медицины, врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Тамара Джусубалиева.

15 октября Алеся стала первой в истории Казахстана женщиной, родившейся самой при помощи ЭКО и ставшей мамой естественным путем. Она родила прекрасного мальчика весом 3,2 кг.

- Сейчас все хорошо. Роды прошли естественно без эпидуральной анестезии, и это было тяжело, я не ожидала. Спасибо всем врачам, которые помогали мне с родами. Первые роды – это сложно, ты не знаешь, что нужно делать. Когда я уже выдохнула и мне положили на грудь ребенка – это не описать, это очень классно, - рассказала Алеся Шин, вытирая слезы радости.

Вести беременность помогали Алесе специалисты из Института репродуктивной медицины (ИРМ) врач высшей категории Тян Ирина Ильинична, куда привела ее мама Гильнур Сагирова. Врачи института вели всю историю беременности Алеси и даже в точности до дня определили дату родов.

Многие женщины, которые не могут забеременеть, остерегаются ЭКО, так как ходит миф, что дети из "пробирки" не смогут в будущем иметь детей. Сегодня Алеся Шин развеяла эти слухи и на своем примере доказала, что дети, рожденные при помощи ЭКО, не отличаются от остальных: и могут иметь детей без медицинского вмешательства.

Но найти хорошим специалистов и провести ЭКО сейчас не так сложно, как в 90-х. Было не только сложно с врачами, но и получением лицензии. О зарождении ЭКО и сложностях, с которыми пришлось столкнуться поделилась Тамара Джусубалиева, которая и стояла у истоков.

- В то время я работала главным врачом Городского Центра репродукции человека и понимала о необходимости развивать вспомогательные репродуктивные технологии. Благодаря поддержки Минздрава мы получили необходимое оборудование для лаборатории и в принципе были готовы к открытию нового центра ЭКО. Но получить разрешение на открытие нового направления было очень трудно. Помог случай - 22 марта 1995 года к нам в центр приехали известные репродуктологи из Москвы, во главе с профессором Здановским В. Именно они вселили уверенность, что у нас все получится и выразили готовность приехать и поставить лабораторию и обучить наших специалистов. Они сумели убедить нашего начальника горздрава Урмурзину Г.Г. о необходимости и готовности к открытию ЭКО лаборатории в Казахстане, - рассказала Тамара Джусубалиева.

Мечта специалистов сбылась, и 28 сентября 1995 года горздрав дал разрешение на открытие лаборатории ЭКО.

- Официальной датой открытия первого центра ЭКО 5 октября 1995 года. К этому времени мы сумели оснастить лабораторию необходимым оборудованием.Тогда никто и поверить не мог, что такое реально. И открытие такого центра дало надежду стать родителям многим казахстанцам. В то время приказом Минздрава, такие центры могли открываться только в государственных учреждениях, занимающихся репродуктивным здоровьем, - вспоминает Тамара Джусубалиева.

По словам директора ИРМ, важным было создать команду энтузиастов из числа казахстанских врачей.

- Руководителем центра я назначила врача лаборанта Байкошкарову С.Б, которая за 8 лет работы в центре репродукции человека, внедрила донорские программы с криоконсервацией. Репродуктологами стали Полумисков В.Е. и Рубашина Т.П. Как и обещали из Москвы приехали профессор Здановский В. и эмбриолог Хелькевич Л. В этот же месяц нашей команде во главе с коллегами из Москвы удалось получить первую беременность. В настоящее время девочке 23 года. Она учится в Великобритании, - поделилась Тамара Джусубалиева.

Сегодня центр перерос в институт, в котором трудятся более 60 специалистов. Институт репродуктивной медицины уже не раз доказывал свои возможности. Об этом говорит и то, что 47% государственного заказа получает именно ИРМ. А за возможностью стать счастливыми родителями к специалистам института приезжают из всех уголков мира. Больших успехов удалось добиться за 24 года. В 2020 году первый центр ЭКО отмечает свое 25-летие.

В ИРМ помогают не только с женским бесплодием, но и мужским. В целом, пара может получить здесь полный пакет помощи в зачатии, пройти все необходимые обследования и анализы, а позже и встать на учет ведения беременности. Увеличивает шанс стать родителями современное высокоточное оборудование. Кроме того, здания института – это не просто взятые в аренду помещения. Они спроектированы специально для того, чтобы ничто не помешало провести процесс оплодотворения, здесь есть лаборатории, которые оснащены даже отдельной вентиляцией.

В Институте репродуктивной медицины можно стать донором спермы, или донором яйцеклетки, или даже суррогатной матерью.

ИРМ помог появиться на свет 14 000 детей и осчастливил множество пар, как в Казахстане, так и во всем мире.

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