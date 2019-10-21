Миллиардные суммы укрытых доходов выявлены в области питания и развлечений в Алматы

Зачастую налогоплательщики занижают свои доходы в несколько раз.

Нарушения на сумму 6,7 млрд тенге выявлено в области питания и развлечений в Алматы. Всего в мегаполисе в этих сферах выявлено сокрытие доходов в 2,5 раза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД по городу Алматы.

В ведомстве заверили, что проверки начаты только в отношении тех предпринимателей, которые находятся в зоне риска. В отношении предпринимателей, зарекомендовавших себя как добросовестные плательщики, проверки со стороны органов государственных доходов не запланированы.

В отношении тех, кто не выполняет свои обязательства перед бюджетом и настойчиво уклоняется от уплаты налогов, а также рисковых налогоплательщиков, специалистами будет проводиться камеральный мониторинг и хронометражные обследования.

- На сегодняшний день по городу Алматы сформированы предписания порядка 219 налогоплательщикам, из них по 34 налогоплательщикам проводятся хронометражные обследования по объектам общественного питания, бани и саун, гостиничного комплекса, где по предварительным результатам доходы составили 12,1 млрд.тг., тогда как до хронометражного обследования налогоплательщиками были отражены всего 5,4 млрд.тг, т.е. доход в сумме 6,7 млрд тг. был сокрыт. Также увеличилось количество наемных работников и фонд оплаты труда от 1 154 работников до 1 550 работников, т.е. на 396 работников, а также предоставлены дополнительные формы налоговой отчетности на сумму дохода 242,6 млн тенге, – сообщили в пресс-службе ДГД по городу Алматы.

Как показывает практика, в группу риска входят налогоплательщики, по фактам занижения доходов и количества наемных работников, выявленных на основании анализа данных налоговой отчетности. Налогоплательщики занижают доходы в несколько раз, имеются факты реализации и хранения алкогольной продукции без сопроводительных накладных, нарушения кассовой дисциплины путем сокрытия фискальных данных, т.е. выдачи покупателям чеков системы "R-Keeper" вместо фискальных чеков.

- Необходимо отметить, что чеки, выбитые через "R-Keeper", не являются фискальными и проходят "мимо кассы", и соответственно доходы не поступают в бюджет. Основная задача органов государственных доходов – выведение бизнеса из тени и привлечение предпринимателей к добровольной уплате налогов. В связи с чем, ДГД по городу Алматы призывает предпринимателей, граждан города Алматы исполнять обязательства по уплате налогов своевременно и в полном объеме, – дополнили в ведомстве.

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