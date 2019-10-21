Надаль и Джокович проведут мастер-класс для юных теннисистов Казахстана

Мастер-класс и благотворительный матч пройдет на Барыс-Арене 24 октября.

Новак Джокович (первая ракетка мира) и Рафаэль Надаль (вторая ракетка мира) проведут мастер-класс для финалистов детского теннисного турнира – Кубок Казахстана (турнир играют дети до 10 лет в трех категориях: красный, оранжевый и зеленый мяч). Тренировка юных спортсменов с самыми известными теннисистами мира пройдет в рамках благотворительного матча Джоковича и Надаля на Барыс Арене в столице страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Победители Кубка Казахстана станут известны 23 октября. Мастер-класс и сам матч запланирован на 24 октября – 18:00 и 19:00.

Стоит отметить, Федерация тенниса Казахстана вела переговоры со спортсменами о проведении благотворительного матча с 2016 года. По разным обстоятельствам теннисисты откладывали матч. И вот сейчас все звезды сошлись.

Кстати, спортивное событие с участием звезд спорта такой величины впервые продет на территории СНГ. При этом, основная цель матча - популяризация тенниса в Казахстане и знакомство с лучшими теннисистами мира.

- Подобный показательный матч важен не только для спортсменов и любителей большого тенниса, но и для представителей других видов спорта, а также людей, никак со спортом не связанных. Такие события мотивируют на занятия спортом, на ведение здорового образа жизни, - сообщили в Федерации тенниса РК.

Кстати, все собранные средства пойдут на благотворительные цели: обеспечение детских садов и школ в регионах теннисными секциями, а также благоустройство имеющихся теннисных центров детскими площадками и садами плодово-ягодных деревьев и кустарников.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль - это яркие звезды в теннисном мире, которые всегда показывают очень интересную и необычную игру. Кроме того, важно отметить тот юный возраст, в котором спортсмены впервые взяли в руки ракетку: Джокович - в 4 года, Надаль - в 3 года.

Статистика соревнований двух теннисных титанов:

Все матчи: 28-26 в пользу Джоковича

Все финалы: 15-11 в пользу Джоковича

Матчи турниров Большого шлема: 9-6 в пользу Надаля

Финалы турниров Большого шлема: 4-4

Матчи турниров серии ATP Masters 1000: 16-12 в пользу Джоковича

Финалы турниров серии ATP Masters 1000: 7-6 в пользу Джоковича

Матчи на Олимпийских играх: 1-0 в пользу Надаля.

Цена билета на матч начинается от 6180 тенге (они все еще есть в продаже). Их можно приобрести на сайтах biletiastana.kz, ticketon.kz, afisha.kz.

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