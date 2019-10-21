Шукеев поручил ускорить газификацию Туркестана

Необходимо разделить город на секторы и усилить подготовку к отопительному сезону - аким.

На расширенном аппаратном совещании аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поручил ускорить работы по газификации областного центра, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

На сегодняшний день системами газопровода охвачено более половины города. Ответственным ведомствам поставлена задача провести разъяснительную работу среди населения и оказать содействие при подключении абонентов к природному газу.

- Необходимо разделить город на секторы и усилить подготовку к отопительному сезону. Вместе с тем, мы должны активизировать работу по газоснабжению, озеленению и улучшению экологической обстановки города Туркестан. Более того, необходимо использовать опыт благоустройства города Арысь и повысить требования к качеству, - сказал Шукеев.

Также на совещании были озвучены последние данные о ремонтно-восстановительных работах в городе железнодорожников. В настоящее время близятся к завершению отделочные работы, а в начале ноября будут подготовлены все соответствующие документы. В тоже время, по словам акима области, необходимо уделить особое внимание благоустройству областного центра.

Стоит отметить, в минувшие выходные в Туркестане состоялся субботник, в ходе которого было высажено около 22 тыс. саженцев деревьев. В целях озеленения города, продолжаются работы по формированию "зелёного пояса" духовной столицы.

В целом, по Туркестанской области планируется посадить более 1,3 млн. зеленых насаждений. Наряду с этим, на совещании также была затронута экологическая ситуация в Туркестанской области. Акимам районов и городов поручено навести чистоту и порядок вверенных им территориях, а также окончательно ликвидировать несанкционированные свалки.

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