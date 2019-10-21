Проект, получивший финансирование по льготной программе, успешно осваивает средства

Компания закупила племенной КРС в количестве 1 500 голов из Австралии пород Абердин-Ангус.

Первый проект, который получил поддержку в рамках Программы льготного финансирования в капитал – компания в сфере АПК мясного направления ТОО "Казмясо".

В настоящее время за счет инвестиций АО "Казына Капитал Менеджент" компания закупила племенной КРС в количестве 1 500 голов из Австралии пород Абердин-Ангус и довела маточное поголовье до трех тысяч голов. Также произведен закуп дополнительной сельскохозяйственной техники, достроена площадка финального откорма при мясоперерабатывающем предприятии.

- Это первый проект, который поддержан нами в рамках Программы льготного финансирования в капитал. ТОО "Казмясо" первыми обратились к нам за поддержкой, сегодня это уже дает свои результаты. Компания производит и поставляет на рынок Казахстана охлажденное мясо мраморной говядины высокого качества. АО "Казына Капитал Менеджмент" поддерживает и верит в этот важный проект, - отметил Заместитель Председателя Правления АО "Казына Капитал Менеджмент" Асет Сагимбеков.

ТОО "Казмясо" компания полного цикла - от собственной кормовой базы до упаковочных линий готовой продукции – охлажденного мяса. Здесь используют австралийскую технологию выращивания, откорма и забоя КРС, привлекают иностранных консультантов, оперативно применяют все мировые инновации и тренды в отрасли, а также соблюдают высокие стандарты качества продукции.

- Сегодня мы уже смогли увеличить маточное поголовье до 3 000 голов. Иностранные специалисты консультируют, помогают налаживать бизнес-процессы и обучают сотрудников. На текущий момент консультации оказывает Xavier Thomas McKinnon, опытный ветеринар и управляющий из Австралии. Для поддержки мировых стандартов качества, по технологии забоя и производства готовой мясной продукции мы пригласили г-на Michael Owen из Великобритании, - сказал генеральный директор ТОО "Казмясо" Толеген Бозжанов.

Программа льготного финансирования в капитал была запущена АО "Казына Капитал Менеджмент" в этом году и предлагает альтернативный финансовый инструмент банковскому кредитованию. Финансирование в рамках Программы могут получить компании обрабатывающей промышленности, проектов в сфере сельского хозяйства и т.д.

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