Ждем только снега: На горнолыжной базе Мырзашокы готовы к приему гостей

Ткаже на Мырзашокы обустроили трассу для детей и начинающих лыжников длиной 300-400 метров.

В Баянаульском районе практически готовы к открытию комплекса на горе Мырзашокы, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Как сообщили агентству в пресс-службе акима области, в минувшее воскресенье базу посетил аким Павлодарской области Булат Бакауов.

- Сегодня мы ждем только снега, - заявил глава регионального управления по развитию туризма и спорта Марат Айдашев. – Управляющая компания уже благоустроила нижнюю и верхнюю станции, установила снегозадержание на верхнем хребте горы, благоустроила помещения для пункта общепита и проката инвентаря, вывезла камни, отсыпала землей лыжные трассы.

Помимо прочего на Мырзашокы обустроили трассу для детей и начинающих лыжников длиной 300-400 метров. Для более легкого подъема в гору здесь установили бугель.

- До начала сезона осталось сделать совсем немного - благоустроить подъездную дорогу к горе, - подчеркнул Марат Айдашев. – Кроме того, уже решен вопрос с водообеспечением комплекса. В 1,7 километра от Мырзашокы пробурили скважину, в ближайшее время будут проложены трубы для подачи воды на базу.

Напомним, горнолыжный комплекс на горе Мырзашокы в Баянаульском районе официально запустили в конце 2018 года. В прошлом сезоне базу посетили более 5 тысяч человек. В этом сезоне на Мырзашокы ждут гораздо больше гостей.

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