Он примет участие в официальной церемонии интронизации Императора Нарухито.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Токио, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

- Елбасы по приглашению Правительства Японии прибыл в г.Токио для участия в официальной церемонии интронизации Императора Нарухито. Официальная церемония интронизации состоится 22 октября в Императорском дворце. В рамках визита Елбасы также проведет ряд двусторонних встреч, - написал в Твиттере Укибай.

Елбасы по приглашению Правительства Японии прибыл в г.Токио для участия в официальной церемонии интронизации Императора Нарухито. Официальная церемония интронизации состоится 22 октября в Императорском дворце. В рамках визита Елбасы также проведет ряд двусторонних встреч. pic.twitter.com/R0s64Qb69H — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 21 октября 2019 г.

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