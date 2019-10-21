Назарбаев прибыл в Токио
Он примет участие в официальной церемонии интронизации Императора Нарухито.
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Токио, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
- Елбасы по приглашению Правительства Японии прибыл в г.Токио для участия в официальной церемонии интронизации Императора Нарухито. Официальная церемония интронизации состоится 22 октября в Императорском дворце. В рамках визита Елбасы также проведет ряд двусторонних встреч, - написал в Твиттере Укибай.
Елбасы по приглашению Правительства Японии прибыл в г.Токио для участия в официальной церемонии интронизации Императора Нарухито. Официальная церемония интронизации состоится 22 октября в Императорском дворце. В рамках визита Елбасы также проведет ряд двусторонних встреч. pic.twitter.com/R0s64Qb69H— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 21 октября 2019 г.
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