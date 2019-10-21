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Индия начала разработку гиперзвукового оружия

В ближайшее время вступит в строй аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования технологий.

Фото : aif.ru21 октября 2019, 17:53

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) начала создание гиперзвукового оружия нового поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

Как сообщили источники в правительственных кругах, DRDO приступила к созданию гиперзвукового оружия - ракет со скоростью в пять раз превышающей скорость звука. В ближайшее время вступит в строй аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования технологий.

- Система гиперзвукового оружия - одно из направлений современных технологий, которые мы серьезно изучаем, - отметил источник.

К работам в этой области Индия приступает в то время, когда Китай, Россия и США проводят испытания различных типов гиперзвукового оружия для усиления сил ядерного сдерживания.


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