Лукашенко: Политика Токаева направлена на развитие общего экономического союза

Поверьте, мы прибавим. У нас отношения будут еще лучше, - Президент Беларуси.

Александр Лукашенко в преддверии официального визита в Казахстан дал интервью Агентству "Хабар", сообщает Zakon.kz.

Президент Беларуси подробно рассказал о текущем состоянии двусторонних отношений двух стран, поделился видением перспектив их дальнейшей активизации, а также расширения товарооборота. Отдельно Александр Лукашенко затронул тему развития деятельности Евразийского экономического союза, расширения его географии. Также Президент Беларуси вспомнил основные этапы становления отношений между двумя странами и ответил на вопрос, что для него лично значит независимость.

Александр Лукашенко уверен в позитивном развитии белорусско-казахстанского сотрудничества. Он отметил, что при новом Президенте Казахстана сохранится преемственность в отношениях двух стран.

- Вы упомянули нового Президента Казахстана. Вы знаете, вся его политика - на продолжение тех процессов, которые не только между Беларусью и Казахстаном намечены, а на развитие нашего общего экономического союза, - отметил белорусский лидер.

- Это человек, который не просто может продолжить, он может приумножить существующие реалии в наших отношениях. Есть основа, есть цель. И мы ее будем придерживаться. Поверьте, мы прибавим. У нас отношения будут еще лучше.

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