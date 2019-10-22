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Множество машин застряли на трассах ВКО из-за непогоды

Синоптики ожидают новые удары стихии.

Фото : bezformata.com22 октября 2019, 00:39

Десятки автомобилей в Восточном Казахстане застряли на трассах. Из-за бурана и гололеда на дорогах образовались огромные заторы. Чтобы эвакуировать водителей ЧСникам пришлось вызывать специальную технику. Полицейские закрыли все выезды за пределы населенных пунктов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Ледяная колея на трассе Усть-Каменогорск- Риддер не позволяет автомобилям сделать даже маневр. В итоге на дороге образовалась большая пробка. Для эвакуации машин пришлось вызывать специальную технику. Видео снежных заносов в Восточном Казахстане за последние сутки буквально заполонили социальные сети. В снежный плен попали машины сразу в нескольких районах области. Эвакуированы десятки автомобилей. Из-за погодных условий на дорогах дежурят полицейские. Они закрыли почти все трассы. Выезжать, говорят стражи порядка, за пределы населенных пунктов сейчас опасно. Асфальт покрылся коркой льда.

- Водителей останавливали, водители естественно не готов еще были, так как у нас резкие погодные условия Полицейские предупреждали, возвращали, у нас на протяжении 2-3 дней уже водились ограничения на всех республиканских трассах. Ограничения общественного, пассажирского транспорта и для грузовых машин, - говорит зам. начальника управления МПС ДП ВКО Андрей Ларионов.

Тем временем, синоптики предупреждают. В ближайшие дни погода только ухудшится. Ожидается ветер и гололед. Столбики термометров опустятся до минус 17-ти градусов.

По словам синоптиков, если потепление придет, то кратковременное и незначительное. Специалисты советуют жителям области готовится к новым ударам стихии. К примеру, водителям советуют, как можно быстрее "переобуться" в зимнюю резину. В Усть-Каменогорске из-за погоды уже выросло число аварий на дорогах. На мосту столкнулись сразу семь машин.


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