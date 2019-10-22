Боец ММА из Казахстана нокаутировал олимпийского призера ударом пятки с разворота

Для того поражение стало первым в карьере.

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Жасулан Акимжан одержал победу над российским и армянским спортсменом Миграном Арутюняном на турнире Gorilla Fighting Championship 19, который прошел в Сочи 20 октября, сообщает Vesti.kz.

Развязка наступила в самой концовке третьего раунда. Акимжану удался удар пяткой с разворота в голову соперника. Пропустив его, Арутюнян опустился на колени, а рефери просигнализировал окончание боя.

Для Арутюняна, который является серебряным призером Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе, поражение стало первым в MMA. В его активе три победы. Акимжан одержал четвертую поеду в карьере при одном поражении.

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