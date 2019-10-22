В Алматы наградили победителей конкурса среди СМИ по актуальным вопросам в сфере религии
На конкурс поступило более 120 работ.
В Алматы прошла церемония награждения победителей конкурса среди журналистов и СМИ на лучшие материалы по актуальным вопросам в сфере религии, противодействию религиозному терроризму и экстремизму, сообщает Zakon.kz.
Организатором конкурса выступил Общественный фонд "Национальный центр исследований проблем журналистики" в рамках государственного социального заказа Управления общественного развития города Алматы.
В конкурсе участвовали журналисты местных и республиканских СМИ, работающие в Алматы, ученые-эксперты, публицисты. Конкурс проходил на двух языках – казахском и русском.
Целью конкурса является, во-первых, привлечение внимания общественности к актуальным вопросам государственной политики в сфере религии. Во-вторых, информирование населения о важных направлениях государственной политики в данной области и о значимых мероприятиях, нацеленных на сохранение и укрепление межконфессионального согласия в нашей стране. В-третьих, поддержка журналистов и СМИ, активно освещающих религиозную деятельность и противодействие радикальной деструктивной идеологии и религиозного экстремизма и терроризма.
В общей сложности в конкурсе приняло участие более пятидесяти журналистов и СМИ, на суд жюри было представлено свыше 120 работ. В них отражены такие вопросы, как разъяснение норм религиозного законодательства, взаимосвязь народных традиций и религии, опасность нетрадиционных деструктивных течений, радикальной идеологии, профилактика и борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом.
С приветственным словом выступили заместитель директора Центра мониторинга и анализа Управления общественного развития г. Алматы Нурболат Айекешов, заместитель руководителя УОР Айдар Есенбеков, руководитель Национального центра исследований проблем журналистики Дармен Смайыл и другие. Как они отметили, тема конкурса является актуальной не только в Алматы, но и для всего казахстанского общества, поэтому широко освещается в средствах массовой информации. Соответственно, с каждым годом увеличивается количество работ, поступающих на конкурс среди СМИ, и с каждым годом все больше журналистов принимают в нем участие. То есть идет большая просветительская работа среди населения посредством СМИ. По мнению организаторов, это весомая и эффективная помощь в предупреждении и борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
- лучший телевизионный жанр;
- лучший радио жанр;
- лучшая публицистическая статья на казахском языке в периодической печати;
- лучшая публицистическая статья на русском языке в периодической печати;
- лучшая статья на казахском языке на интернет-ресурсе;
- лучшая статья на русском языке на интернет-ресурсе;
- самая активная общественная группа в социальных сетях;
- лучший видеоролик в сети интернет;
- самый активный блогер;
- лучший фоторепортаж.
Сетевое издание Zakon.kz (редактор спецрепортажей Торгын Нурсеитова) признано победителем в номинации "Лучшая статья на русском языке на интернет-ресурсе".
Номинанты награждены дипломами и ценными призами. Также на конкурсе были предусмотрены пять поощрительных призов.
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