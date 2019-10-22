100 человек наградили за выявление фактов невыдачи чеков

Они получили по 1000 тенге на баланс мобильного телефона.

100 человек получили вознаграждение за участие в проекте "Гражданский контроль" по выявлению фактов невыдачи фискальных чеков, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет госдоходов МФ РК.

100 человек, которые сообщили о фактах невыдачи чеков получили вознаграждение по 1 000 тенге (пополнен баланс мобильного телефона).

С 30 сентября 2019 года данный пилотный проект распространяется на всю территорию республики, т.е. выплата вознаграждения (пополнение баланса мобильного телефона) лицам, сообщившим информацию о факте невыдачи чека, будет осуществляться по всему Казахстану.

В целом, за весь период действия проекта поступило 2539 обращений. Все они находятся в работе: проверяются данные предпринимателя, факты и причины невыдачи фискальных чеков.

Отметим, что доказательством для привлечения к ответственности являются объяснения привлекаемого лица, показания потерпевшего, свидетелей, заключения и показания эксперта, специалиста, вещественные доказательства, иные документы, протоколы об административном правонарушении и протоколы процессуальных действий, предусмотренные КоАП.

Поэтому, вознаграждение выплачивается только в случаях, когда на видео заснят факт отказа выдачи продавцом чека ККМ, указан адрес и название магазина, название торгового дома, рынка (номер бутика в торговом доме, номер места на рынке) и иные сведения, позволяющие идентифицировать лицо, не выдавшее фискальный чек.

Комитет государственных доходов призывает всех граждан РК выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость в отношении налогоплательщиков, скрывающих свои доходы, путем невыдачи чеков ККМ, и активно участвовать в Пилотном проекте. Все направленные обращения будут отработаны органами государственных доходов.

Видеоматериалы можно направить, в том числе посредством мобильного приложения "Wipon", которое можно бесплатно скачать с Apple App Store и Google Play market.

При направлении жалоб дополнительно укажите свою фамилию, имя, отчество (при его наличии), свой ИИН и контактный телефон. Данные реквизиты необходимы для выплаты вознаграждения в случае подтверждения факта нарушения и привлечения к ответственности лица, не выдавшего фискальный чек.

Фискальные чеки можно проверить на этом сайте.

При этом, сообщаем, что в соответствии с техническими требованиями информация о выданном фискальном чеке может отправляться в течении 72-х часов. Поэтому, в случае не обнаружения выданного фискального чека в базе оператора фискальных данных необходимо подождать до 3 дней и затем повторно перепроверить. В случае, если по истечении 72-х часов информации не будет, то тогда можете обратиться в органы государственных доходов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!