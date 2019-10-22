Ранее он занимал должность руководителя пресс-службы АО "НК "QazAvtoJol".

Известный журналист, телеведущий Жанжігіт Омархан назначен пресс-секретарем Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Жанжігіт Абзалбекұлы является бакалавром журналистики, юриспруденции, государственного и местного управления. А также магистром социальных наук по специальности "Журналистика".

Свой трудовой путь он начал в 2009 году корреспондентом телеканала "Астана".

В 2010-2011 гг. ведущий программы "Қауіпсіз жол" и "Қайырлы таң" на телеканале "Астана";

В 2011-2015 гг. ведущий программы "Иман айнасы" на национальном телеканале "QAZAQSTAN",

В 2015-2016 гг. ведущий ток-шоу "Ашығын айтқанда" на "Первом канале Евразия",

С 2016-2018 гг. автор и ведущий программы "Өзекті" на телеканале "Астана";

В 2018-2019 гг. руководитель КГУ "Региональная служба коммуникации Жамбылской области" в управлении внутренней политикой акимата Жамбылской области

С апреля 2019 г. по сегодняшний день – занимал должность руководителя пресс-службы АО "НК "QazAvtoJol".

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