Экс-президент СССР назвал проблемы современного мира

Но можно сделать только вместе, объединив усилия.

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев в интервью газете Welt am Sonntag рассказал о том, каким видит современный мир, передает Zakon.kz.

Выдержки из его беседы с известным журналистом Штефаном Аустом опубликованы на сайте Горбачев-Фонда. Поводом для интервью стало 30-летие со дня падения берлинской стены, которое широко отмечается не только в Германии, но и в Европе и во многих странах мира.

Горбачев обратил внимание своего собеседника на контекст, в котором стало возможным разрушение стены, символизировавшей "железный занавес" между Востоком и Западом. Он подчеркнул, что курс страны на глубокие реформы подкреплялся стремлением "избавить нашу планету от угрозы ядерного холокоста". Сначала удивление, а потом и ответные шаги "вызывали наши шаги по разоружению, открытое движение от вражды к добрососедству".

Впервые за много лет "доверие стало преобладать в международных отношениях".

- Таков был контекст, - продолжал Горбачев, - когда я должен был уже непосредственно осмыслить проблемы, связанные с возможным воссоединением Германии. Свою задачу я видел в том, чтобы процесс сближения и объединения, в высшей степени эмоциональный, прошел без каких-либо "взрывов" с непредсказуемыми последствиями, прошел, как говорят немцы, "в условиях мира". Он так и прошел, и этим, мне кажется, я могу гордиться.

- Окончание холодной войны было нашей общей победой, но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу. При этом не подумали: а как это будет воспринято в России, русскими, которые столько сделали для прекращения холодной войны и гонки вооружений. И как это повлияет на политику и на отношения между Россией и Западом - об этом тоже не подумали. И начали вести себя так, как будто теперь Западу все позволено: применять силу без санкции Совета Безопасности ООН, нарушать международные договоры, навязывать свои условия... В Европе вместо создания новой архитектуры общей безопасности пошли по пути расширения НАТО и объявления этого альянса гарантом безопасности на нашем континенте и за его пределами. В целом приходится констатировать, что западные политики не выдержали испытания новой эпохой. В этом корень и первопричина нынешних проблем, - ответил Грбачев на вопрос о действиях западных политиков после окончания холодной войны.

В то же время, отметил бывший президент СССР, "в последнее время в Европе некоторые политические деятели все серьезнее начинают задумываться о том, что попытки изоляции России идут во вред всем, что нужно совместно искать выход, устраивающий все стороны. Об этом, я знаю, задумываются и в России. Убежден, что Германия может и должна внести весомый вклад в этот процесс".

- Каким вы видите сегодняшний мир? – спросил Ш. Ауст. - Сегодня он опаснее, чем был тогда, когда конфликт Восток-Запад был по крайней мере определенным и понятным? Может быть, он столь же опасен, но менее прозрачен?

- Неужели кто-то ностальгирует по "определенным и понятным" временам холодной войны? Это было бы большой глупостью. Давайте все-таки анализировать сегодняшние проблемы и вызовы и смотреть вперед, а не назад. Проблем и вызовов очень много. Надо избавляться от оружия массового уничтожения, не допустить новой гонки вооружений, надо спасать климат, окружающую среду, решать проблемы бедности и неравенства. И все это можно сделать. Но можно сделать только вместе, объединив усилия. Это главный вызов сегодняшнего дня, - заключил бывший президент.

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