Генерального директора дочерней компании "КазМунайГаз" подозревают в получении взятки

Так решался вопрос по приобретению и поставке продуктов питания и дальнейшее покровительство ИП.

Генерального директора ТОО "KMG EP-Catering" подозревают в получении взятки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО "KMG EP-Catering" (100% дочерняя организация АО "НК "КазМунайГаз", осуществляющая обеспечение питания дочерних организаций АО "НК "КазМунайГаз", расположенных на территории Мангистауской области) и начальника отдела закупок указанного ТОО по подозрению в коррупционном преступлении.

Они подозреваются в получении от индивидуального предпринимателя взятки в сумме 3 млн тенге, за положительное решение вопроса по приобретению и поставке продуктов питания и дальнейшее покровительство.

Процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и поступления ходатайств подозреваемых и их защитников об обязательстве о явке. Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их вины, будет вынесено судом.

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