Шукеев совершил объезд Туркестана и встретился с жителями

Туркестанцы поделились своими мнениями и поблагодарили акима области за плодотворную работу и вклад в развитие региона.

Глава региона Умирзак Шукеев совершил объезд областного центра, осмотрел строящиеся объекты и встретился с местными жителями, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

В первую очередь аким области оценил, как ведутся строительные работы на строительной площадке административно-делового центра города. Напомним, здесь возводят здания областного акимата, управлений и департаментов. Строительство этих объектов планируется завершить в декабре текущего года.

Кроме того, рабочая группа посетила площадь "Нур-Султан" и здание Медиа-центра. Площадь объекта, строительство которого закреплено за южной столицей, составляет более 3000 кв. метров. Медиацентр станет вторым после столичного ТРК "Қазмедиа орталығы" центром, построенным с нуля. Строительно-монтажные работы были начаты в феврале 2019 года. Также аким области проинспектировал ход строительства здания Дворца бракосочетания. Его возводят по заказу Костанайской области. Общая площадь объекта - 0,36 га.

Наряду с этим, глава региона ознакомился с капитальным ремонтом Туркестанского магистрального водоканала. На сегодня здесь уже проведены бетонные работы. В будущем проект позволит обеспечить поливной водой порядка 26,5 тыс. га орошаемых земель, а также будет способствовать озеленению города.

В ходе объезда Умирзак Естаевич встретился с местными жителями. Туркестанцы поделились своими мнениями и поблагодарили акима области за плодотворную работу и вклад в развитие региона.

По итогам объезда глава региона поручил соответствующим отраслевым руководителям усилить контроль за качеством и своевременным завершением строящихся объектов.

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