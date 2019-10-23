Сельчане не могут доказать чиновникам отсутствие тепла в их домах

Между тем в Акмолинской области уже есть первые жертвы морозов.

Жители поселка Окжетпес в Акмолинской области жалуются, что третью зиму сидят без отопления. Проблемы начались с тех пор, как привычные печи заменили котельной установкой. В этом году отопительный сезон начался 5 октября, но батареи до сих пор холодные. Температура в регионе уже опускалась до минус 12, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Холодов жители поселка Окжетпес ждут со страхом. Говорят, отопление – по бумагам – им дали еще 5 октября, но в домах оно до сих пор не появилось. При этом в регионе температура уже достигла 12 градусов мороза. И такая ситуация, по словам людей, в их поселке длится уже три года. С тех пор как в эксплуатацию ввели котельную установку.

Татьяна Тупицына:

– Тепло не отрегулировано по трассе, и мы мучаемся до сих пор, нормальной циркуляции в системе отопления нет. Лично я утром фотографировала, у меня дома, я и то обогреватель включаю, 12-13 градусов, я так и живу, всю зиму почти что так и жила.

При этом платят за отопление, которого нет, люди исправно. Говорят, что пытались эту несправедливость оспорить в суде, но доказать отсутствие тепла в домах им оказалось непросто. Ведь чиновники рапортуют, что отопление в поселке есть. И когда проверяют, оно действительно появляется.

Алтынбай Жандарбеков:

– Как запустили отопление, они же считают с этого числа, с 5-го, например, по сейчас в конце, а отопления-то нету. А как мы будем платить за отопление, если... А если мы не заплатим, через суд все равно удержат, а потом не докажешь. Как они приезжают, тепло начинается, как так? Тепло есть, а как уехали все, тепло упало. У них вообще нет, у нас чуть-чуть, вот так вот.

Между тем в Акмолинской области уже есть первые жертвы морозов. Минувшей ночью в регионе сразу два человека погибли от переохлаждения. Жители поселка Окжетпес говорят: не понаслышке знают, что такое холода. И в их домах температура едва ли выше, чем на улице. При этом в коммунальной компании, отвечающей за подачу тепла, нашли причину перебоев. Как оказалось, кто-то просто перекрыл затвор. Вот только зачем, никто не знает.

Сайран Кулжанов, директор ТОО "Бурабай Тазалык":

– Неделю назад мы обнаружили, что, когда у нас в котельной все упало давление, движения воды нет. Закрыли какие-то нерадивые, нехорошие люди подачу и "обратку" на Окжетпес, перекрыли запорную арматуру. Когда перекрыли все это самое, мы спохватились, нашли.

В регулярном нарушении теплоснабжения коммунальщики обвинили самих жителей. Мол, они подключают к единой системе отопления циркуляционные насосы и создают тем самым дисбаланс всей гидравлической системы. С самовольными "врезками" отопление не может распределяться равномерно. И с этим, утверждают коммунальщики, ничего не поделаешь.

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