Нигматулин о "КазАгро": Это Бермудский треугольник, где безрезультатно исчезают деньги

На начало текущего года у холдинга было 83 проблемных проекта на 50 млрд тенге.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за изменение системы доведения бюджетных средств поддержки до сельхозтоваропроизводителей, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании мажилиса в ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы депутаты подняли вопрос о целесообразности выделения средств "КазАгро". Согласно озвученной информации, на начало текущего года у холдинга было 83 проблемных проекта на 50 млрд тенге: это и молочно-товарные фермы, откормочные площадки, зернохранилища и другое.

Подчеркнув, что в руках "КазАгро" - главного финансового оператора важнейших стратегических проектов развития сельского хозяйства - сосредоточены колоссальные государственные средства, спикер Мажилиса отметил, что через холдинг направлены сотни миллиардов тенге на развитие АПК.

- Однако эффективность деятельности "КазАгро" вызывает очень много нареканий. По итогам 2018 года накопленный убыток "КазАгро" составил почти 400 млрд тенге. Получается, он генерирует только убытки, хотя создавался, чтобы генерировать доходы. Вообще "КазАгро" какая-то загадочная структура. Это какой-то Бермудский треугольник: деньги попадают туда и безрезультатно исчезают, - резюмировал Нурлан Нигматулин.

При этом спикер Мажилиса акцентировал внимание на необходимости повышения эффективности существующей системы доведения бюджетных средств до сельхозтоваропроизводителей.

- Сейчас вновь планируется пополнить уставной капитал "КазАгро" на 60 млрд тенге. Понятно, что финансирование государственной политики в сельском хозяйстве останавливать нельзя. Но ведь и постоянные вливания государственных средств через такие неэффективные компании допускать тоже нельзя. Думаю, необходимо кардинально менять систему доведения бюджетных средств поддержки до сельхозпроизводителей, - считает Нурлан Нигматулин.

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