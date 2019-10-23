Водитель автобуса приехал в мечеть во время смены, его уволили

Как рассказал шофер, автобус якобы сломался, и пока он стоял в нерабочем состоянии, мужчина решил сходить в мечеть на пятничный намаз.

В Алматы водитель общественного транспорта во время рабочего дня остановился у мечети и отправился читать намаз, передает Zakon.kz.

Видео появилось на канале "Гражданский патруль".

Как рассказал шофер, автобус якобы сломался, и пока он стоял в нерабочем состоянии, мужчина решил сходить в мечеть на пятничный намаз. Однако ему сделали замечание, что в случае поломки, он должен был сообщить о ней в автопарк и поставить соответствующий знак.

В компании-перевозчике заявили, что данный водитель был уволен.

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