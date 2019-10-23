В ВКО наградили воспитателей школы для слабовидящих детей

Желаю вам дальнейших успехов - Байжанова.

Специализированная школа-интернат для слабовидящих детей в эти дни отмечает 40-летний юбилей. В рамках этого события в Семее прошли праздничные мероприятия. В первую очередь юбиляры в стенах школы принимали гостей, где показывали материально-техническое оснащение учебного заведения, а также возможности для работы с детьми с особыми потребностями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

В театре имени Абая состоялся республиканский семинар-практикум с участием выпускников, учащихся, коллектива школы-интерната №3 для слабовидящих детей, а также с видными общественными деятелями, представителями неправительственных организаций, педагогов города.

Здесь за многолетний безупречный труд и образцовую работу грамотами и благодарственными письмами от имени руководства области и города были награждены педагоги и воспитатели школы. Со сцены театра с поздравительной речью выступила заместитель руководителя управления образования Восточно-Казахстанской области Айгуль Байжанова.

- Уважаемые коллеги, педагоги, родители и учащиеся. Я всех сердечно поздравляю с замечательным юбилеем. За все эти годы школа зарекомендовала себя не просто как учреждение образования, но и как кузница талантов. Хочу выразить благодарность руководству и коллективу за их огромный труд, за доброту в сердце, отзывчивость, за воспитание и обучение многих поколений выпускников, которые сегодня живут и успешно работают не только в нашей стране, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Желаю вам и дальнейших успехов, - сказала Айгуль Байжанова.

Заместитель руководителя управления образования от имени руководства области вручила школе ключи от микроавтобуса. В знак благодарности учащиеся школы-интерната представили гостям концертную программу.

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