Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанский таеквондист стал победителем Всемирных военных игр

Финальное противостояние завершилось со счетом 10:8 в пользу нашего спортсмена.

Фото : kyzylorda-news.kz23 октября 2019, 18:00

Казахстанский таеквондист Руслан Жапаров одержал победу на Всемирных военных играх, которые проходят в Ухане (Китай), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен успешно выступил в категории свыше 87 килограммов. Жапаров не допустил ни одной ошибки, выиграв все свое поединки.

В финале он встретился с россиянином Владиславом Лариным. Их противостояние завершилось со счетом 10:8 в пользу нашего спортсмена. На третью ступень пьедестала поднялись китаец Ян Тянь и Мин Кван Чо из Южной Кореи.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты