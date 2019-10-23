Казахстанский таеквондист стал победителем Всемирных военных игр
Финальное противостояние завершилось со счетом 10:8 в пользу нашего спортсмена.
Фото : kyzylorda-news.kz23 октября 2019, 18:00
Казахстанский таеквондист Руслан Жапаров одержал победу на Всемирных военных играх, которые проходят в Ухане (Китай), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсмен успешно выступил в категории свыше 87 килограммов. Жапаров не допустил ни одной ошибки, выиграв все свое поединки.
В финале он встретился с россиянином Владиславом Лариным. Их противостояние завершилось со счетом 10:8 в пользу нашего спортсмена. На третью ступень пьедестала поднялись китаец Ян Тянь и Мин Кван Чо из Южной Кореи.
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