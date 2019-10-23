Собака помогла задержать убийцу в Жезказгане

Собака привела следственно-оперативную группу к одному из подъездов многоэтажного дома.

Кинолог Нацгвардии со служебной собакой задержали убийцу в Жезказгане по горячим следам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

22 октября вечером в Жезказгане на телефон "102" поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что возле одного из магазинов города молодой человек получил ножевое ранение. Выехавшая к месту происшествия дежурная следственно-оперативная группа подтвердила данный факт. К сожалению, молодого человека не удалось спасти, от полученных ран он скончался до прибытия кареты скорой помощи.

Для поиска преступника по горячим следам по просьбе сотрудников полиции был подключен кинолог Национальной гвардии ефрейтор Алмат Ахметжанов со служебной собакой по кличке "Афина". Прибыв на место происшествия гвардеец со своим четвероногим другом произвел "забор запаха" и приступил поиску следа. Служебная собака, "занюхав" монеты разбросанные на месте преступления, повела группу в западном направлении от места ЧП. Через некоторое время собака привела следственно-оперативную группу к одному из подъездов многоэтажного дома. После проработанного следа кинолог Алмат Ахметжанов в целях убеждения правоты действий служебной собаки повторно поставил "Афину" на след от места преступления. Результаты не стали себя долго ждать. Собака повторно привела группу к тому же подъезду и облаяла дверь.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан укрывавшийся в подъезде подозреваемый гражданин Е. В ходе выяснения обстоятельств задержанный дал признательные показания по данному факту и был водворен в СИЗО города Жезказган.

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