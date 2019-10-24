Водителей-инвалидов в Алматы облагают штрафами за стоянку

Система автоматизирована. Машина, которая курсирует по городу, фиксирует все подряд автомобили. Проблема постоянная, потому что в “Алматы паркинг” не знают всех, кто имеет льготы.

Закон утверждает, что стоянка для инвалидов должна быть бесплатной. Но алматинским инвалидам не помогает ни наличие наклейки на стекле, ни стоянка на спецместе. Уведомления за неоплаченную парковку приходят к ним регулярно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Чтобы решить проблему, автолюбителям приходится кататься от управления дорожной полиции до обслуживающей компании. Но добиться правды удается не всегда. Впрочем, владельцы парковочного бизнеса проблемы в этом не видят.

Уже больше 20 лет Арман Комеков с инвалидностью водит машину. Вторую группу воину-афганцу присвоили после ранения. Говорит, проблем с парковкой никогда не возникало. За стоянку денег не брали. Но в прошлом месяце на почту стали неожиданно приходить "письма счастья".

– Я постоянно проверяю штрафы, у меня в телефоне есть приложение. Три с чем-то, я сначала не понял, откуда. Потом я выяснил, что это за парковку. Через неделю эта сумма стала в два раза больше. Потом повторно штраф приходит, уже сумма поболее. Сегодня смотрю, еще один штраф приходит, - рассказывает Арман Комеков.

В итоге Арман задолжал почти 20 тысяч тенге. Водитель с инвалидностью возмущен: неужели наклейка на стекле, стоянка на спецместе и подтверждающие документы больше ничего не значат? За ответом пошел к дорожным инспекторам, те направили к владельцам паркоматов. Но и они ясности не внесли.

– Мне девушка ответила по телефону, когда я позвонил в "Алматы паркинг": "У вас не написано на знаке, что у вас 2-я группа инвалидности. Мы 3-ю группу сняли льготы, вы должны платить за парковку". Я начал разбираться. Мне сказали: "Езжайте в ГАИ", я в ГАИ поехал. Мне сказали: "Езжайте в “Алматы паркинг”. Я встал на инвалидное место и не заплатил за парковку, потому что у меня есть льготы. Я знаю, что я не должен платить за парковку.

В департаменте полиции поясняют: никаких изменений в правилах парковки водителей нет. Останавливаться на спецместах и не платить за это разрешено только автолюбителям с 1-й и 2-й группами инвалидности. Но они в базе парковочной компании почему-то есть не все. Особой проблемы руководство управляющей компании в этом не видит. А в незаконных штрафах винит технику.

– Система автоматизирована. Машина, которая курсирует по городу, она фиксирует все подряд автомобили. Она не разбирается, инвалид это или нет. Поэтому те люди, которые имеют льготы, которые обратились к нам с заявлением, они были внесены в базу, они не получают. Пишем письмо в департамент полиции на аннулирование и вносим их в базу. Это проблема постоянная, потому что мы не знаем всех, кто имеет льготы, - говорит начальник технического отдела АО "Алматы паркинг" Рашит Максутов.

Когда именно обслуживающая компания узнает всех льготников, пока неясно. На частичное заполнение базы уже ушло больше года. Тем временем проблема остается. И видимо, водителям с инвалидностью придет еще не один штраф.

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