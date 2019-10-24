Magnum приглашает новых поставщиков

Торгово-розничная сеть обеспечивает продуктами и товарами широкого потребления около 3 миллионов человек ежегодно.

Конгресс партнеров Magnum впервые пройдет в Алматы. 29 и 30 октября в зале "Бахчисарай" на "Атакенте" соберутся больше тысячи компаний-поставщиков.

В первый день Конгресса Magnum расскажет о своей стратегии развития в 2020 году.

Во второй день пройдут переговоры с компаниями, которые хотят поставлять продукты и товары широкого потребления в Magnum.

Зарегистрироваться на Конгресс и выбрать удобное время переговоров можно по ссылке.

- Весь второй день Конгресса мы посвятим общению с потенциальными партнерами, - говорит коммерческий директор Magnum Яков Фишман. - Приглашаем компании, заинтересованные в сотрудничестве. Готовы всех проконсультировать по внутренним процессам, поиску ниши на рынке и любым другим вопросам. Мы это делаем для того, чтобы найти лучших партнеров, наладить взаимовыгодные отношения, открывать новые рабочие места. Этот конгресс – еще один шаг к воплощению главных целей Magnum: поддерживать отечественных предпринимателей и строить транспарентный бизнес.

Крупнейшая в стране торгово-розничная сеть Magnum обеспечивает продуктами и товарами широкого потребления около 3 миллионов человек ежегодно.

В начале 2019 года сеть включала в себя 42 торговых центра. К концу года число магазинов бренда вырастет до 70. Ожидается, что в следующем году компания сохранит высокие темпы роста.

Конгресс партнеров Magnum теперь будет проходить ежегодно.

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