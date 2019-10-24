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Правила применения технических средств связи в судах утвердили в Верховном суде

Судебные заседания с применением видеоконференцсвязи проводятся в залах судебных заседаний судов, оснащенных техническими средствами связи.

Фото : pvl.sud.kz24 октября 2019, 11:43

Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК своим приказом от 15 октября 2019 года утвердил Правила применения технических средств связи, обеспечивающих участие в судебном заседании, и требования к ним, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, информационная безопасность при применении технических средств связи обеспечивается лицами, ответственными за организацию видеоконференцсвязи и лицами, ответственными за техническое обеспечение видеоконференцсвязи.

Судебные заседания с применением видеоконференцсвязи проводятся в залах судебных заседаний судов, оснащенных техническими средствами связи.

Как следует из приказа, видеоконференцсвязь может применяться только в открытом судебном заседании. При вынесении судом определения о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании, применение технических средств связи прекращается.

Проведение судебного заседания с применением технических средств связи осуществляется по инициативе суда или по ходатайству участника процесса при наличии технической возможности в суде, рассматривающем дело, а также в суде либо в учреждении, указанном в ходатайстве.

Для участия в судебном заседании с применением видеоконференцсвязи участником процесса подается соответствующее ходатайство. С ходатайством в суд должна быть предоставлена копия документа, удостоверяющего личность участника процесса, для подтверждения полномочий представителя в том числе доверенность.

Ходатайство об участии в судебном заседании с применением личных средств связи подается участником процесса через сервис "Судебный кабинет" с приложением фотографии, которая будет сверена председательствующим для установления его личности.

Участие в судебном заседании осуществляется с использованием мобильного приложения сервиса "Судебный кабинет" и кодового слова, введенного при подаче ходатайства.
Организационная подготовка проведения судебного заседания с применением видеоконференцсвязи заключается в определении даты, времени, места его проведения, надлежащем информировании участников процесса, включая технических специалистов.

Лицо, заявившее ходатайство, лично участвует в судебном заседании, проводимом с применением видеоконференцсвязи.

На основании резолюции судьи, секретарь судебного заседания, не позднее трех рабочих дней направляет заявку об организации проведения судебного заседания с применением технических средств связи в адрес администратора судов региона, в котором рассматривается дело, а также в адрес суда или учреждения, обеспечивающего видеоконференцсвязь, и администратора судов соответствующего региона (если участник процесса не имеет возможности участвовать с применением личных средств связи).

Для оперативного взаимодействия секретарь судебного заседания может направить заявку посредством электронной почты, предварительно согласовав с судом или учреждением такой способ направления.

При поступлении информации об отсутствии технической возможности для проведения видеоконференцсвязи на определенную дату и время, секретарь судебного заседания незамедлительно информирует об этом судью, рассматривающего дело, для решения вопроса о дальнейшем рассмотрении дела.

Участники процесса, а также суд либо учреждение, привлеченное к проведению судебного заседания с применением видеоконференцсвязи, незамедлительно сообщают секретарю судебного заседания о возникновении технических проблем, которые могут помешать проведению запланированного судебного заседания. Секретарь судебного заседания незамедлительно информирует об этом судью, а также технического специалиста суда, с целью разрешения технических проблем.

Лицо, обеспечивающее организацию видеоконференцсвязи на основании заявки выполняет следующие действия:
- с помощью имеющихся средств связи (телефона, электронной почты) выясняет технические условия для проведения судебного заседания с применением видеоконференцсвязи на определенную дату и время с судом или учреждением, обеспечивающим видеоконференцсвязь, а также лицом, ответственным за организацию видеоконференцсвязи другого региона (в случае нахождения участников процесса в разных регионах);
- готовит ответ на заявку и направляет в суд, рассматривающий дело, соответствующую информацию;
- с целью обеспечения готовности технических средств видеоконференцсвязи к проведению судебного заседания, своевременно доводит до технического специалиста информацию о судах, задействованных в проведении видеоконференцсвязи, участниках процесса, заявивших ходатайства об участии в заседании с применением личных средств связи или об учреждении, при участии которого проводится видеоконференцсвязь;
- предоставляет регистрационные данные (имя, пароль), необходимые участнику процесса с применением видеоконференцсвязи, для подключения к видеоконференцсвязи;
- в день проведения судебного заседания с применением видеоконференцсвязи заранее организовывает проведение тестового сеанса связи между участниками процесса с привлечением технического специалиста.

В день проведения судебного заседания с применением видеоконференцсвязи до начала судебного заседания секретарь судебного заседания:
- удостоверяется в готовности зала судебного заседания к проведению запланированной видеоконференцсвязи;
- контролирует явку участников процесса в суд, обеспечивающий видеоконференцсвязь или в помещение видеоконференцсвязи учреждения;
- совместно с лицом, обеспечивающим организацию видеоконференцсвязи в своем регионе инициирует видеоконференцсвязь с участниками процесса, заявившими ходатайства об участии в заседании с применением личных средств связи.

При обнаружении технических неполадок перед началом проведения судебного заседания, свидетельствующих об отсутствии технической возможности дальнейшего проведения судебного заседания с применением видеоконференцсвязи, секретарь судебного заседания незамедлительно информирует об этом лицо, обеспечивающее организацию видеоконференцсвязи в своем регионе.

В случае невозможности устранения технических неполадок суд, рассматривающий дело, решает вопрос о дальнейшем разбирательстве дела. В произвольной форме составляется акт, который подписывается заведующим канцелярией и секретарем судебного заседания и приобщается к материалам дела.

В случае возникновения во время судебного заседания технических неполадок, делающих невозможным участие в нем участников процесса, использующих средства видеоконференцсвязи, председательствующий объявляет перерыв по техническим причинам. В таком случае, секретарь судебного заседания проводит мероприятия по восстановлению видеоконференцсвязи с соответствующим судом или учреждением, обеспечивающим видеоконференцсвязь, или с участником процесса, использующем личные средства связи.

При поступлении заявки в суд или учреждение, обеспечивающее видеоконференцсвязь, суд или учреждение проверяет наличие организационной и технической возможности видеоконференцсвязи на определенную дату и время.

Лицо, обеспечивающее организацию видеоконференцсвязи суда или учреждения, обеспечивающего видеоконференцсвязь, не позднее следующего рабочего дня с момента получения заявки:
- вносит в график проведения судебных заседаний с применением видеоконференцсвязи информацию, указанную в заявке;
- готовит ответ на заявку и направляет в суд, рассматривающий дело, соответствующую информацию;
- с целью обеспечения готовности технических средств видеоконференцсвязи к проведению судебного заседания своевременно доводит до технического специалиста информацию о суде, обеспечивающем видеоконференцсвязь, зале заседания, дате и времени проведения судебного заседания.

Ответ на заявку направляется посредством имеющихся средств связи, в том числе с использованием электронной почты.

В день проведения судебного заседания с применением видеоконференцсвязи, заблаговременно до начала судебного заседания, секретарем судебного заседания суда, обеспечивающего видеоконференцсвязь, проверяется работоспособность технических средств видеоконференцсвязи (наличие звука, изображения).

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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