Правила применения технических средств связи в судах утвердили в Верховном суде

Судебные заседания с применением видеоконференцсвязи проводятся в залах судебных заседаний судов, оснащенных техническими средствами связи.

Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК своим приказом от 15 октября 2019 года утвердил Правила применения технических средств связи, обеспечивающих участие в судебном заседании, и требования к ним, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, информационная безопасность при применении технических средств связи обеспечивается лицами, ответственными за организацию видеоконференцсвязи и лицами, ответственными за техническое обеспечение видеоконференцсвязи.

Судебные заседания с применением видеоконференцсвязи проводятся в залах судебных заседаний судов, оснащенных техническими средствами связи.

Как следует из приказа, видеоконференцсвязь может применяться только в открытом судебном заседании. При вынесении судом определения о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании, применение технических средств связи прекращается.

Проведение судебного заседания с применением технических средств связи осуществляется по инициативе суда или по ходатайству участника процесса при наличии технической возможности в суде, рассматривающем дело, а также в суде либо в учреждении, указанном в ходатайстве.

Для участия в судебном заседании с применением видеоконференцсвязи участником процесса подается соответствующее ходатайство. С ходатайством в суд должна быть предоставлена копия документа, удостоверяющего личность участника процесса, для подтверждения полномочий представителя в том числе доверенность.

Ходатайство об участии в судебном заседании с применением личных средств связи подается участником процесса через сервис "Судебный кабинет" с приложением фотографии, которая будет сверена председательствующим для установления его личности.

Участие в судебном заседании осуществляется с использованием мобильного приложения сервиса "Судебный кабинет" и кодового слова, введенного при подаче ходатайства.

Организационная подготовка проведения судебного заседания с применением видеоконференцсвязи заключается в определении даты, времени, места его проведения, надлежащем информировании участников процесса, включая технических специалистов.

Лицо, заявившее ходатайство, лично участвует в судебном заседании, проводимом с применением видеоконференцсвязи.

На основании резолюции судьи, секретарь судебного заседания, не позднее трех рабочих дней направляет заявку об организации проведения судебного заседания с применением технических средств связи в адрес администратора судов региона, в котором рассматривается дело, а также в адрес суда или учреждения, обеспечивающего видеоконференцсвязь, и администратора судов соответствующего региона (если участник процесса не имеет возможности участвовать с применением личных средств связи).

Для оперативного взаимодействия секретарь судебного заседания может направить заявку посредством электронной почты, предварительно согласовав с судом или учреждением такой способ направления.

При поступлении информации об отсутствии технической возможности для проведения видеоконференцсвязи на определенную дату и время, секретарь судебного заседания незамедлительно информирует об этом судью, рассматривающего дело, для решения вопроса о дальнейшем рассмотрении дела.

Участники процесса, а также суд либо учреждение, привлеченное к проведению судебного заседания с применением видеоконференцсвязи, незамедлительно сообщают секретарю судебного заседания о возникновении технических проблем, которые могут помешать проведению запланированного судебного заседания. Секретарь судебного заседания незамедлительно информирует об этом судью, а также технического специалиста суда, с целью разрешения технических проблем.

Лицо, обеспечивающее организацию видеоконференцсвязи на основании заявки выполняет следующие действия:

- с помощью имеющихся средств связи (телефона, электронной почты) выясняет технические условия для проведения судебного заседания с применением видеоконференцсвязи на определенную дату и время с судом или учреждением, обеспечивающим видеоконференцсвязь, а также лицом, ответственным за организацию видеоконференцсвязи другого региона (в случае нахождения участников процесса в разных регионах);

- готовит ответ на заявку и направляет в суд, рассматривающий дело, соответствующую информацию;

- с целью обеспечения готовности технических средств видеоконференцсвязи к проведению судебного заседания, своевременно доводит до технического специалиста информацию о судах, задействованных в проведении видеоконференцсвязи, участниках процесса, заявивших ходатайства об участии в заседании с применением личных средств связи или об учреждении, при участии которого проводится видеоконференцсвязь;

- предоставляет регистрационные данные (имя, пароль), необходимые участнику процесса с применением видеоконференцсвязи, для подключения к видеоконференцсвязи;

- в день проведения судебного заседания с применением видеоконференцсвязи заранее организовывает проведение тестового сеанса связи между участниками процесса с привлечением технического специалиста.

В день проведения судебного заседания с применением видеоконференцсвязи до начала судебного заседания секретарь судебного заседания:

- удостоверяется в готовности зала судебного заседания к проведению запланированной видеоконференцсвязи;

- контролирует явку участников процесса в суд, обеспечивающий видеоконференцсвязь или в помещение видеоконференцсвязи учреждения;

- совместно с лицом, обеспечивающим организацию видеоконференцсвязи в своем регионе инициирует видеоконференцсвязь с участниками процесса, заявившими ходатайства об участии в заседании с применением личных средств связи.

При обнаружении технических неполадок перед началом проведения судебного заседания, свидетельствующих об отсутствии технической возможности дальнейшего проведения судебного заседания с применением видеоконференцсвязи, секретарь судебного заседания незамедлительно информирует об этом лицо, обеспечивающее организацию видеоконференцсвязи в своем регионе.

В случае невозможности устранения технических неполадок суд, рассматривающий дело, решает вопрос о дальнейшем разбирательстве дела. В произвольной форме составляется акт, который подписывается заведующим канцелярией и секретарем судебного заседания и приобщается к материалам дела.

В случае возникновения во время судебного заседания технических неполадок, делающих невозможным участие в нем участников процесса, использующих средства видеоконференцсвязи, председательствующий объявляет перерыв по техническим причинам. В таком случае, секретарь судебного заседания проводит мероприятия по восстановлению видеоконференцсвязи с соответствующим судом или учреждением, обеспечивающим видеоконференцсвязь, или с участником процесса, использующем личные средства связи.

При поступлении заявки в суд или учреждение, обеспечивающее видеоконференцсвязь, суд или учреждение проверяет наличие организационной и технической возможности видеоконференцсвязи на определенную дату и время.

Лицо, обеспечивающее организацию видеоконференцсвязи суда или учреждения, обеспечивающего видеоконференцсвязь, не позднее следующего рабочего дня с момента получения заявки:

- вносит в график проведения судебных заседаний с применением видеоконференцсвязи информацию, указанную в заявке;

- готовит ответ на заявку и направляет в суд, рассматривающий дело, соответствующую информацию;

- с целью обеспечения готовности технических средств видеоконференцсвязи к проведению судебного заседания своевременно доводит до технического специалиста информацию о суде, обеспечивающем видеоконференцсвязь, зале заседания, дате и времени проведения судебного заседания.

Ответ на заявку направляется посредством имеющихся средств связи, в том числе с использованием электронной почты.

В день проведения судебного заседания с применением видеоконференцсвязи, заблаговременно до начала судебного заседания, секретарем судебного заседания суда, обеспечивающего видеоконференцсвязь, проверяется работоспособность технических средств видеоконференцсвязи (наличие звука, изображения).

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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