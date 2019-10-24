Рафаэль Надаль подарит Токаеву свою победную футболку с US Open

Рафаэль Надаль и Новак Джокович встретятся с Токаевым и Назарбаевым в рамках благотворительного матча в Нур-Султане.

Рафаэль Надаль подарит Касым-Жомарту Токаеву свою футболку. Ее ценность заключается в том, что именно она была на именитом теннисисте, когда он победил в финале турнира US Open в этом году. Встреча спортсмена с главой государства состоится в рамках благотворительного матча между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и второй ракеткой Рафаэлем Надалем. О своих намерениях журналистам рассказал спортсмен во время пресс-конференции, передает корреспондент Zakon.kz.

В 2014 году Рафаэль Надаль уже участвовал в выставочном матче в Казахстане, тогда он играл против Жо-Вильфрида Тсонга и победил его. В тот приезд он встретился с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и подарил ему свою ракетку.

В этом году оба участника матча (Рафаэль Надаль и Новак Джокович) встретятся с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

- Я привез свою футболку с US Open, в ней я победил в этом турнире. Я подарю ее Президенту. Надеюсь, что подарок ему понравится, - сказал Надаль.

Новак Джокович, отвечая на вопрос журналиста, готов ли он предстать перед публикой в национальной казахской одежде, по аналогии с Николасом Кейджем, ответил, что будет рад.

- Я буду рад одеться, если вы хотите. Я, конечно, не так красив, как Николас Кейдж, но я постараюсь стильно носить вашу национальную одежду, - отметил он.

Матч пройдет сегодня в 19:00 на Барыс Арене (вместимость – 12 тыс. зрителей). Все собранные деньги пойдут на развитие в первую очередь детского тенниса. Организация матча была проведена Федерацией тенниса Казахстана без привлечения государственных денег. По сути, все оплатил президент федерации и меценат Булат Утемуратов.

- У нас все очень просто. Федерация у нас открытая и транспарентная. Мы направим все собранные деньги, однозначно, на развитие тенниса, особенно детского в регионах и районах Казахстана. У Рафы и Новака есть свои благотворительные фонды. И я очень рад, что мы едины во мнении заниматься развитием тенниса, - сказал Утемуратов.

Рафаэль Надаль создал в Испании несколько центров для помощи детям из социально уязвимых слоев населения. Это организации куда дети приходят после школы, занимаются теннисом, делают школьные домашние задания.

- Как правило это дети, у кого есть проблемы дома. Наша цель, создать условия для лучшего будущего этих детей. Забрать их с улиц, из плохих компаний, которые могут иметь дурное влияние. Мы стараемся чтобы у детей была позитивная ментальность и стремление к спорту. У нас есть проект в Индии, и мы растем, стараемся создавать как можно больше центров, ведь это единственный способ помочь большему количеству людей, - рассказал о благотворительности Рафаэль Надаль.

Новак Джокович, со своей стороны, отметил, что участвует в этом благотворительном матче в поддержку фонда Надаля. И выразил надежду, что после этой игры тысячи детей Казахстана возьмут в руки теннисные ракетки.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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