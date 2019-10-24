Kazakh Invest: британские инвесторы намерены вкладывать ресурсы в Казахстан

Казахстан является крупнейшей экономикой Центральной Азии, на которую приходится более половины ВВП всего региона.

Инвесторы проявляют интерес к реализации совместных проектов в сфере АПК, фармацевтики, машиностроения, нефтехимической и перерабатывающей промышленности. Вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и инвестиционные возможности были обсуждены на полях Казахстанско-британского инвестиционного форума "Kazakhstan Global Investment Forum 2019" и 3-го Заседания казахстанско-британского делового совета, проведенных МИД РК, АО "НК "KAZAKH INVEST" и АО "ФНБ "Самрук-Қазына" в Лондоне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Kazakh Invest".

Казахстанскую делегацию, в которую вошли представители государственного и частного сектора, возглавил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

В работе форума приняли участие более 200 руководителей государственных органов, квазигосударственных организаций и компаний из обрабатывающего, сельскохозяйственного, химического, горнодобывающего и финансового секторов, а также сфер металлургии, альтернативной энергетики, логистики и цифровых технологий.

Основными целями указанных мероприятий является дальнейшее развитие двусторонних инвестиционных и торгово-экономических связей.

В ходе форума участники обсудили широкий спектр взаимодействия, отметив обоюдное стремление к укреплению взаимодействия в области реализации инвестиционной политики.

- Казахстан является крупнейшей экономикой Центральной Азии, на которую приходится более половины ВВП всего региона. Зарубежные бизнесмены также отмечают, что Казахстану удалось создать лучший инвестиционный климат в регионе. Свидетельство тому – более 300 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций, вложенных в экономику страны с момента обретения независимости, – отметил Василенко, выступая на открытии форума.

Он подчеркнул, что, помимо делового климата, иностранных инвесторов в Казахстан привлекают политическая стабильность, высокообразованные человеческие ресурсы, а также доступ страны к быстрорастущему региональному рынку из 500 миллионов потребителей.

Как отметил Р. Василенко в ходе открытия форума, внешнеполитическое ведомство Казахстана, совместно с АО "НК "KAZAKH INVEST" прилагает все усилия для реализации поставленных задач.

В свою очередь Управляющий Международным Финансовым центром "Астана" К. Келимбетов отметил: "Казахстан играет важную роль в ряде региональных интеграционных процессов, а это значит, что наша страна может служить для вас подходящей платформой: есть интересные местные проекты, и они могут быть расширены до всего региона. Мы соединяем Восток и Запад, между Гонконгом, Сингапуром и Лондоном, Нур-Султан является единственным финансовым центром на этом пути, который регулируется английским общим правом".

В своем выступлении министр по вопросам инвестиций министерства международной торговли Великобритании Г. Стюарт отметил: "В настоящее время Великобритания является одним из крупнейших прямых иностранных инвесторов в Казахстан, что демонстрирует уверенность наших компаний в динамичной экономике вашей страны. Сотни британских компаний имеют лицензии на осуществление деятельности в Казахстане, а общий объем торговли между нашими странами в прошлом году составил 2,7 миллиарда фунтов стерлингов. Сейчас, когда Великобритания готовится выйти из Европейского Союза и стать действительно глобальным лидером в сфере свободной торговли, мы хотим, чтобы британские фирмы играли еще более важную роль, помогая Казахстану расти и развиваться в ближайшие десятилетия".

В ходе визита также прошли двусторонние встречи Р. Василенко с руководством министерств и ведомств Великобритании, международных структур и "капитанами" британского бизнеса.

По итогам заседания было подписано Соглашение между "АО "ФНБ "Самрук-Казына" и инвестиционной компанией "Da Vinci Capital" о создании совместного фонда прямых инвестиций на сумму 100 млн долл. США. В рамках Соглашения фонд инвестирует не менее 40 млн долл. США в казахстанские предприятия, занятые в секторе информационных технологий и цифровизации, с целью их развития и последующего вывода на IPO.

Кроме того, Фонд "Самрук-Казына" подписал Соглашение о соинвестировании с 4-й по величине в мире компанией, специализирующейся на солнечной и ветровой электроэнергетике – "EDP Renovaveis". Документ регламентирует принципы совместной реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане.

Также на полях мероприятий было подписано два меморандума о сотрудничестве – между АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry" и "International Development Ireland" по оказанию содействия в привлечении ирландских инвестиционных проектов на сумму не менее 50 млрд тенге на территорию специальных экономических и индустриальных зон Республики Казахстан, а также между Министерством здравоохранения РК и компанией "Gap Insaat" о строительстве больницы на 350 койко-мест в г. Актау в рамках финансирования, предоставленного британским Агентством гарантирования экспортных кредитов (UK Export Finance).

Стоит отметить, что с момента обретения независимости и по настоящее время Великобритания является важным политическим и экономическим партнером нашей страны в Европейском Союзе.

Сегодня Великобритания входит в 5-ку ключевых торгово-инвестиционных партнеров Казахстана.

Между странами реализован целый ряд крупных совместных инвестиционных проектов в нефтехимической и перерабатывающей промышленности, в сфере машиностроения, АПК и фармацевтики. Объем валового притока инвестиций Соединённого Королевства в отечественную экономику с 1993 по 1 полугодие 2019 года составил 25 млрд долл. США.

В целом, в Казахстане работают около 504 компаний с участием британского капитала, включая такие предприятия, как: "Royal Dutch Shell", "Ernst&Young", "BG", "Shell", "BAE Systems" и другие.

Организаторами форума выступили Посольство Республики Казахстан в Великобритании, АО "НК "KAZAKH INVEST", АО "ФНБ "Самрук-Казына", международное издание "Financial Times" и журнал "fDi" (Foreign Direct Investment).

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