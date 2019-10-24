Каким будет Нур-Султан в ближайшие пять лет

Для создания пешеходного и дружелюбного к климату общественного пространства в рамках реновации планируется уплотнение с помощью строительства, озеленения и временных (мобильных) строений.

На совещании по дальнейшему развитию столицы 8 октября Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал внешний вид столицы. Руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурлан Уранхаев показал какой будет столица в ближайшие пять лет в рамках "Программы благоустройства Нур-Султана на 2020-2025 годы", передает Zakon.kz.

По его словам, программа создана c целью повышения комфортности для горожан, максимального ведения здорового образа жизни, которое предполагает создание дополнительных условий для пешеходизации, развитие сети безопасных дорожек для активных видов транспорта, развитие BUS lane для повышения скорости общественного транспорта, 45-процентное сокращение выбросов углеводородов к 2030 году (и их доведение до нуля к 2050 году), улучшенное биоразнообразие, повторное использование и переработка материалов.

- Для создания пешеходного и дружелюбного к климату общественного пространства в рамках реновации планируется уплотнение с помощью строительства, озеленения и временных (мобильных) строений. Городская пешеходная сеть свяжет все части города и сделает его более комфортным и здоровым. Она включает удобную систему общественного транспорта, велодорожки, комфортные тротуары и набережные, качественное озеленение и разнообразное наполнение, - считает Нурлан Уранхаев.

Первый этап развития городской пешеходной сети предполагает развитие пяти полицентров: первый – в районе старой площади (1.6 га), второе – в районе ул. Бейбiтшiлiк (2.0 км., охват - 136 тыс.чел.) и пр. Богенбай Батыра (2.1 км, охват – 136 тыс.чел.); третий – в квадрате улиц района "Евразия" (15 км, охват – 180 тыс. чел., площадь – 280 га), четвертый – ул. Косшыгулулы (1.65 км., охват – 80 тыс. чел.), пятый - район улиц Азербаева, Кошкарбаева и Жургенова (4.1 км.). Общий охват: 24.75 км.

Как изменится улица Бейбітшілік

В первую очередь в столице планируется реконструировать центральную площадь (около городского акимата) и улицу Бейбітшілік.

Район густо населен, здесь находится два университета, но недостаточно общественных пространств. Планируется убрать лишние полосы и создать комфортные условия для пешеходов, велосипедистов и выделенные полосы для автобусов. Для предотвращения въезда автомобилей на пешеходную часть планируется размещение боллардов.

Велосипедная дорога стимулирует жителей к активному образу жизни, развитие общественного транспорта позволит сэкономить время и снизить потребность в автомобилях, что в свою очередь способствует снижению процента выброса углекислого газа в атмосферу.

Расширение тротуаров, новый дизайн, использование современных art-объектов, качественное озеленение увеличат поток пешеходов, что хорошо скажется на малом и среднем бизнесе. Это позволит привлечь и инвесторов для сноса и обновления старых зданий. Примыкающий к реконструируемой улице малый и средний бизнес также будет заинтересован в реконструкции и облагораживании своих фасадов.

Для удобства маломобильных групп населения пешеходная часть будет на одном уровне, без перепадов высот.

Напротив Медицинского университета "Астана" планируется возвести сквер.

Изменения коснутся и магистральной улицы, пр. Богенбая, путем посадки кустарных, цветочных насаждений, а также многолетних деревьев. Кроме того, планируется реконструировать ливневую канализацию и обновить уличное освещение на менее энергозатратное.

Как планируется изменить старую площадь?

Она будет новой точкой притяжения. Будут созданы условия для комфортной прогулки горожан. В первую очередь, с площади уберут фундаментные блоки. Если ранее площадь была местом проведения различных праздников, ярмарок и концертов, то для этого теперь будут отводиться другие места. Планируется сделать пешеходную зону от набережной (вело-пешеходного моста) до улицы Мамбетова, чтобы связать правый и левый берега и привлечь поток горожан с Арбата на площадь и далее – на улицу Бейбітшілік, которую планируется сделать пешеходной.

На площадь будут возвращены фонтаны.

Здание ЦУМа планируется снести частным инвестором, с такой инициативой владелец данного торгового центра прежде уже обращался. На его месте будет построен бизнес-центр с торговыми площадями, отелем и подземным паркингом.

При этом отпадет необходимость в подземном пешеходном переходе. Возможно, он будет закрыт, альтернативой ему станет пешеходный переход и "зебра" около светофора.

Пока проект Старой площади имеет рабочее название AQ ALAN, так как при благоустройстве планируется использовать белый цвет мощения, который не будет накапливать тепло в жару. Планируется густо посадить морозостойкие растения, а для организации досуга соорудить амфитеатр.

Все эти изменения предполагаются в соответствии с разработанной недавно "Программой благоустройства г. Нур-Султан на 2020-2025 годы".

Программа благоустройства коснется улицы Азербаева.

Район улиц Азербаева, Кошкарбаева и Жургенова (протяженность – 4.1 км) также планируется охватить первым этапом "Программы благоустройства г. Нур-Султан на 2020-2025 годы".

В этом районе сосредоточено много социального жилья.

Планируется подобрать растения для создания многослойных композиций, привлекательных круглый год и создающих комфортную среду.

Все условия будут созданы для комфортных пеших прогулок жителей и гостей столицы.

В районе станет Косшыгулулы больше пешеходов.

Протяженность улицы Косшыгулулы и набережной Сарыбулак – 1,65 км, население: 80 000 человек. Этот район станет одним из центров притяжения. Здесь в рамках первого этапа "Программы благоустройства г. Нур-Султан на 2020-2025 годы" планируется благоустроить территорию, так как в районе построено очень много социального жилья.

Этот район страдает от дефицита общественных пространств, поэтому реновация принесет ощутимые изменения.

В связи с расширением русла Сарыбулак ручей со временем потерял скорость движения, что привело к заилению воды. Ренатурализация и сужение должны исправить это и улучшить состояние окружающей среды.

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