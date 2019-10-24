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Делегация Беларуси посетила Генпрокуратуру Казахстана

Глава надзорного ведомства отметил, что Казахстан и Беларусь связывают дружественные отношения, основанные на взаимной заинтересованности в укреплении демократии, международного мира и безопасности.

Фото : Генпрокуратура РК24 октября 2019, 18:46

24 октября Генеральный Прокурор Гизат Нурдаулетов провел встречу с Председателем Следственного комитета Республики Беларусь Иваном Носкевичем передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Глава надзорного ведомства отметил, что Казахстан и Беларусь связывают дружественные отношения, основанные на взаимной заинтересованности в укреплении демократии, международного мира и безопасности.

Он подчеркнул, что подобные визиты дают дополнительный импульс развитию двухсторонних отношений и являются залогом успеха консолидированных усилий по противодействию транснациональной преступности, защите прав и свобод граждан.

В свою очередь, Иван Носкевич положительно оценил складывающееся межведомственное сотрудничество двух стран и выразил готовность к его дальнейшему развитию.

В ходе встречи стороны обменялись передовым опытом в сфере уголовного судопроизводства и противодействия преступности.


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