Лишение Атамбаева неприкосновенности признали законным

Поправки в закон о гарантиях деятельности президента не противоречат конституции, сочли в Конституционной палате Кыргызстана.

Поправки в закон о гарантиях деятельности президента, после принятия которых был лишен неприкосновенности бывший глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, признаны соответствующими конституции. Такое постановление огласил в четверг, 24 октября, заместитель председателя Конституционной палаты Эмиль Осконбаев, передает Deutsche Welle.

Таким образом, решение Верховного совета - однопалатного парламента - о лишении Атамбаева статуса неприкосновенности является законным.

- Члены Конституционной палаты пришли к выводу, что во время принятия парламентом данного постановления положения конституции нарушены не были, - подчеркнул Осконбаев.

По его словам, это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Днем ранее Конституционная палата отказалась удовлетворить ходатайство адвоката Нурбека Токтакунова, защищающего интересы Атамбаева, об отводе председателя КП Карыбека Дуйшеева.

Токтакунов ходатайствовал об исключении судьи Дуйшеева из состава коллегии. По словам юриста, тот в 2013-2014 годах занимал пост советника Асылбека Жээнбекова, на тот момент являвшегося спикером Верховного совета - однопалатного парламента. Асылбек Жээнбеков - родной брат президента Жээнбекова. Адвокат высказал мнение, что в данной ситуации речь может идти о конфликте интересов и высказал сомнение в непредвзятости судий.

После консультаций в совещательной комнате ходатайство было отклонено. В Конституционной палате не усмотрели "взаимосвязи между предметом рассмотрения данного дела и служебными отношениями".

Затем коллегия судей рассмотрела ходатайство стороны ответчиков. Они требовали отвода судьи Конституционной палаты Эркинбека Мамырова. В мае 2014 года его подвергли дисциплинарному взысканию. Мамыров "публично высказал свое мнение в отношении еще не принятого законопроекта, что недопустимо законодательством о конституционном судопроизводстве", указала сторона ответчика. Прошение в итоге было удовлетворено, коллегия сочла, что для этого имеются "веские обстоятельства". Судье Мамырову был направлен отвод.

Атамбаев был задержан бойцами киргизского спецназа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека 8 августа. Задержание Атамбаева сопровождалось двухдневными ожесточенными столкновениями между сторонниками экс-президента и бойцами правоохранительных органов, в результате которых пострадали 170 человек, в том числе 79 правоохранителей. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь.

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