Бердибек Сапарбаев: Молодежь Туркестана должна быть примером всему Казахстану

Вице-премьер рассказал молодежи о том какие создаются условия для переселенцев и призвал молодых специалистов переезжать в трудодефицитные регионы.

В целях разъяснения Послания Президента РК, рабочая группа, прибывшая в Туркестанскую область, провела встречу с молодежью региона. Заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев и вице-министр информации и общественного развития Данияр Есин доложили о работе, проводимой в рамках Года молодежи, возможностях программ "С дипломом в село" и "Серпін", сообщает Zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

- Сегодня Туркестан превратился в большую строительную площадку. Еще через 10 лет город изменится до неузнаваемости. Этот город строится для вас. Поэтому, как представители духовной столицы, Туркестанская молодежь должна стать примером для всего Казахстана, - сказал Бердибек Сапарбаев, обращаясь к молодежи.

Вице-премьер отметил возможности переезда с юга в северные регионы в рамках программы "Енбек", рассказал молодежи о том какие создаются условия для переселенцев и призвал молодых специалистов переезжать в трудодефицитные регионы.

Кроме того, со следующего года волонтерам будут предоставляться социальные гарантии, размер стипендии увеличится на 30%. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся образования и культуры молодого поколения.

- Наша молодежь должна свободно владеть иностранными языками, обладать современными знаниями. Тогда она сможет работать в любой стране современного мира. В рамках инициативы Елбасы фондом первого Президента и правительством реализуется проект "Ел үміті", направленный на поддержку одаренных детей. В рамках проекта, начиная со следующего года, будут отобраны более 1 тысячи самых одаренных детей в Казахстане и полностью охвачены поддержкой государства. Будут созданы условия для патриотического воспитания и получения достойных и глубоких знаний, - сказал вице-премьер.

На встрече молодые люди задавали интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.

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