В селе Сайхин ЗКО построены 16 домов для жителей

В целом по программе "Нурлы жер" по области строятся 17 многоэтажных домов и 117 домов в районах.

Аким области посетил с.Сайхин Бокейординского района и лично вручил новоселам ключи от 16 двухквартирных домов, поздравил их с радостным событием.

ТОО "Жиенбай" приступило к строительству в ноябре 2018 года. Общая площадь одного дома составляет 133,8 кв. м. В рамках госпрограммы "Нурлы жол" на строительство было выделено 331,073 млн тенге, из них 297,966 млн тенге – из республиканского бюджета.

– В рамках программы "Нурлы жер" 32 семьи стали обладателями своего жилья. Успешно реализуются в районе и другие государственные программы. В рамках программы "Сыбага" местные фермеры приобрели более 400 голов племенного скота, а также тракторы и сельхозтехнику за счет субсидий. Тем предпринимателям, кто начал деятельность по программе "Енбек", предоставлен льготный кредит в размере 182 млн тенге. 571 семье в районе была оказана социальная помощь в размере 300 млн тенге. В рамках программы "Акбулак" 83% населения обеспечены чистой питьевой водой. В этом году завершится строительство водопровода в селах Тайкара и Уштерек. Начался капитальный ремонт трех участков трассы республиканского значения протяженностью 124 км на территории района. Реализация всех государственных программ находится под непосредственным контролем главы государства Касым-Жомарта Токаева, – пояснил аким области Гали Искалиев.

По словам руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Кобылана Жангалиева, в прошлом году по программе "Нурлы жер" в селе Сайхин было завершено строительство пяти двухквартирных домов на 108,5 млн тенге. В настоящее время готова проектно-сметная документация на строительство еще 26 двухквартирных жилых домов с необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой. Разрабатывается ПСД на строительство двухэтажного 12-квартирного дома. Кроме того, ПСД готовится для строительства 4 двухквартирных жилых домов в селах Хан-Орда и Бисен.

Председатель общественной организации "Нарын шуагы" Гульжан Бисекенова выразила благодарность за оказание помощи многодетным и одиноким матерям. От предпринимателя Куаныша Бирманова жительнице района Маншук Насимуллиной, матери ребенка с ограниченными возможностями, вручили вертикализатор, который изготовлен индивидуальным предпринимателем Биржаном Кужаковым с Уральска.

– Сегодня радостное долгожданное событие для нашей многодетной семьи – у нас теперь своя крыша над головой. Около трех лет мы стояли в очереди на жилье. До сегодняшнего дня мы снимали квартиру, в поселке аренда жилья составляет 30 тысяч тенге. Сам я работаю водителем, отец четверых детей. В доме тепло, светло и уютно, нам нравится, – поделился радостью житель села Нурлан Ромашев.

В целом по программе "Нурлы жер" по области строятся 17 многоэтажных домов и 117 домов в районах. Ведется строительство 17 объектов инженерной и коммуникационной инфраструктуры. В рамках программы на строительство предусмотрено 16,188 млн тенге. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 6 многоэтажных домов на 797 квартир в г.Уральске и 49 коммунальных на 283 квартиры в районах.

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