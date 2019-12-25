Студенческий антикоррупционный форум прошел в ВКО

Молодежь Казахстана — самая продуктивная и активная группа, готовая оказать решительное противодействие коррупции.

В ВКГТУ им. Д. Серикбаева состоялся студенческий антикоррупционный форум "Поколение добропорядочности". В заседании приняли участие Председатель Агентства по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев, аким ВКО Даниал Ахметов, ректоры ВУЗов, общественные деятели, активисты клубов Sanaly urpaq и Adal urpaq, сообщает zakon.kz.

Перед началом форума студенты Восточно-Казахстанских университетов презентовали гостям свои проекты и разработки в антикоррупционной сфере. О некоторых из них рассказала доцент кафедры уголовного права и уголовного делопроизводства ВКГУ им.С.Аманжолова, руководитель проектного-офиса Sanaly urpaq Гульмира Байркенова.

– Фронт-офис Sanaly urpaq включает в себя лабораторию антикоррупционных технологий, школу добропорядочности, студенческий клуб. В лаборатории разработали такие проекты как "Чистые руки", "Креативная зачетная книжка", приложение для мобильного телефона "Книжка честности". В мобильном приложении сосредоточена вся необходимая информация для изучения и реализации антикоррупционного образования, в него включены антикоррупционное законодательство, стратегии, видеоролики, электронные учебные пособия, выход на официальный сайт уполномоченного органа, форум, на котором студенты обсуждают актуальные вопросы по формированию добропорядочности, академической честности. Таким образом, студент или любой другой человек может найти всю информацию в одном месте, – отметила она.

Помимо этого, Алик Шпекбаев и Даниал Ахметов приняли участие в открытии офиса добропорядочности ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Университет подготовил различные сборники, в которые включены документы правительственного уровня, политика вуза, стратегия академической деятельности, изучены и проработаны все возможные коррупционные риски, которые могут возникнуть в работе образовательного учреждения. Председатель Агентства по противодействию коррупции оценил учебные пособия и отметил, что данные книги и опыт работы по ним необходимо распространить по проектным офисам.

В начале студенческого антикоррупционного форума с приветственным словом выступил глава региона. Он подчеркнул, что в стратегии "Казахстан: 2050" обозначена важность аспекта воспитания антикоррупционной культуры.

– Коррупция – это не просто правонарушение, коррупция подрывает доверие к государству и составляет угрозу национальной безопасности. Особое внимание мы должны уделить работе с молодежью. Особенно здесь обозначена значимость деятельности образовательных учреждений, – сказал Даниал Ахметов.

В ходе заседания выступил ректор Государственного университета имени Шакарима Меир Ескендиров, который обратил внимание собравшихся на методы борьбы коррупции в вузе и обществе в целом - работу общественных приемных, ящики доверия, автоматизацию, социальные исследования, программу антиплагиат, визуальную агитацию. Он предложил создать на базе учебного учреждения исследовательский центр по вопросам изучения проблем коррупции. Аким ВКО одобрил идею, и в скором времени работа в данном направлении будет начата.

Также на форуме выступили заслуженный мастер спорта РК по казах куреси Айбек Нугымаров, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира Юлия Галышева.

Студентка ВКГУ им. С. Аманжолова презентовала проект скульптуры "Ақ алақан" – "Чистые руки" – олицетворение образа незапятнанной репутации, добропорядочности и честности. Работу предложено установить перед входом в учебный корпус университета.

Подводя итоги Форума, Председатель Агентства подчеркнул, что молодежь Казахстана — самая продуктивная и активная группа, готовая оказать решительное противодействие коррупции. Также акцентировал внимание на антикоррупционное воспитание молодежи и роли института семьи.

– Безусловно, образовательные учреждения являются одним из активных социальных сфер в области антикоррупционного просвещения. Но я считаю, что самую важную роль в формировании у молодежи антикоррупционной культуры играет семья, точнее ее воспитательная функция. В семье должны большое внимание уделять воспитанию подрастающего поколения, потому что от того какое воспитание ребенок получит в семье, зависит и его сознание, и правовая культура. Если он обладает честью, достоинством, справедливостью и добропорядочностью, никогда не переступит закон, а значит, не совершит коррупционное правонарушение и будет достойно служить своему народу, – завершил Алик Шпекбаев.

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