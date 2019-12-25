Салтанат Томпиева назначена зампреда Комитета гражданской авиации МИИР РК

По согласованию с Администрацией Президента РК.

Салтанат Томпиева назначена заместителем председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приказом ответственного секретаря от 23 декабря по согласованию с Министром индустрии инфраструктурного развития, правительством и по согласованию с Администрацией Президента РК на должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации назначена Томпиева Салтанат Еркиновна.

Стаж работы в Комитете гражданской авиации Томпиевой Салтанат составляет более 20 лет. Трудовую деятельность в отрасли гражданской авиации начала с 1998 года ведущим специалистом сектора авиационной безопасности Комитета гражданской авиации.

В период с 1999 по 2008 гг. занимала должности главного специалиста отдела стратегического планирования, отдела формирования рынка авиауслуг, отдела управления регулирования деятельности аэропортов, административно-правовой работы и международных отношений.

С 2008 по 2012 гг. – главный эксперт Управления эксплуатации воздушного пространства, Управления внедрения международных стандартов, Управления международных отношений.

С 2012 по настоящее время занимала должность руководителя Управления международных отношений и авиационных перевозок, руководителя Управления – главного государственного авиационного инспектора Управления международных отношений и авиационных перевозок.

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