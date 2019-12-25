Московский Дед Мороз передаст маленькой актюбинке письма от друзей

Больше 150 писем написали дети военнослужащих в поддержку Дильназ Касымовой.

Обычно в канун Нового года дети пишут письма Деду Морозу, но в этой истории все наоборот: Дед Мороз принесет письма от друзей маленькой актюбинке Дильназ Касымовой, сообщает Zakon.kz.

Более 150 писем написали дети актюбинских военнослужащих в поддержку маленькой Дильназ Касымовой, мужественно борющейся с онкологическим заболеванием в Морозовской клинике города Москвы. К ним присоединились солдаты из Нур-Султана и Шымкента, проходящие срочную службу в воинской части в Актобе.

История болезни Дильназ - дочери механика-водителя воинской части г. Актобе сержанта Руслана Куздеубаева не оставила равнодушным ни одного военнослужащего. Первого сентября девочка, как и другие дети, шла на линейку в школу, а уже 11 сентября была экстренно госпитализирована в детскую областную больницу. Накануне она пожаловалась родителям на сильную головную боль и отсутствие зрения в левом глазу.

Обследование МРТ, которое было проведено в тот же день, подтвердило наличие опухоли. Данные первичного обследования срочно направили в Центр нейрохирургии города Нур-Султана, откуда пришел ответ о готовности принять ребенка через месяц. Убитые горем родители параллельно вели переписку с клиниками дальнего и ближнего зарубежья в надежде, что их ребенку смогут помочь.

Первым откликнулся Институт нейрохирургии имени академика Бурденко в Москве. Там и поставили окончательный диагноз – альвеолярная рабдомиосаркома основания черепа – рак. Для получения химиотерапии девочку перевезли в Морозовскую клинику, где она за три месяца прошла два сеанса. Военнослужащие воинской части Актобе постоянно справляются о ее здоровье и оказывают посильную помощь. Огромную поддержку оказывает командование части и служба по работе с членами семей военнослужащих.

Акцию «Письма от Деда Мороза» придумала 16-летняя дочь командира Даяна Утепова, она же и написала первое письмо.

- Я знаю историю японской девочки Садако Сасаки, которая верила в легенду о бумажных журавликах, что если их сделать ровно тысячу, то больной обязательно поправится. Эта идея натолкнула меня на письма поддержки. Ее подхватили и другие дети военнослужащих. Самому младшему 4 годика, старшему – 16 лет. Мы рисовали рисунки, своими руками оформляли открытки, поделки и писали для Дильназ теплые слова, поздравляя с Новым годом и желая непременно выздороветь. Ведь это первый Новый год, который Дильназ будет встречать на больничной койке, вдали от дома, в чужой стране. Мы от всей души хотим доставить ей радость, - говорит Даяна.

Искренние пожелания и в письмах военнослужащих срочной службы. «Мы надеемся, что эти письма послужат стимулом для Дильназ не поддаваться болезни и бороться изо всех сил, дадут почувствовать себя любимой и нужной, а главное, не одинокой в своем горе. В каждом письме ее просят ответить, рассказать о себе. Ребята делятся позитивными моментами, пишут о доме и службе, о погоде, делятся хорошими новостями и искренне ждут ответа», - рассказывают психолог войсковой части капитан Светлана Дегенбаева и начальник службы по работе с членами семей военнослужащих Венера Туганбаева.

Присоединиться к акции может любой желающий. «Письма от Деда Мороза» можно направлять по адресу: 141008, Московская область, город Мытищи, улица Колпакова, 14, квартира 47 с пометкой "для Дильназ Касымовой".

Телефоны для связи с родителями +77785627517 - папа Руслан Куздеубаев, 87054561576 (WhatsApp), +79771767984 - мама Алена.

Полную историю Дильназ можно прочитать в социальной сети Instagram Help_dilnaz_kasymova

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